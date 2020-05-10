В ДТП в Елгавском крае погиб велосипедист

В субботу, 9 мая, в дорожно-транспортном происшествии в Ливберзской волости Елгавского края погиб велосипедист, сообщает Государственная полиция.
ДТП произошло в 18.40 на автодороге Р-98 (Елгава-Тукумс). Автомобиль Audi сбил велосипедиста, который от полученных травм умер на месте происшествия.
В целом за прошедшие сутки произошло 89 автоаварий, пострадали 17 человек.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано девять водителей, за превышение скорости оштрафованы 239 водителей.
В целом за прошедшие сутки оформлено 474 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!