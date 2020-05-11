Как Нура стала Нуром: громкая история сына-трансгендера египетского актера

Что-то было не так уже в ее детские годы. Маленькая девочка не чувствовала себя девочкой - ни физически, ни психологически. Нура была крепче развита, чем другие дети ее возраста, и не обращала внимания на игрушки, которые ей дарили. Куклы оставались лежать в углу, Нуре нравилось что-то другое - игрушечные пистолеты и автоматы. Она всегда хотела играть как мальчишки и с мальчишками.

Эту историю молодой Нур - так теперь зовут ту девочку - рассказал в программе JaafarTalk, которую выпускает арабская редакция Deutsche Welle. С самого начала своей жизни Нур, от рождения - дочь известного египетского актера Хешама Селима, не мог примириться со своей гендерной идентичностью. Вот почему пять лет назад он решил изменить свой биологический пол и стать мужчиной.

Решительный шаг в публичное пространство

По словам модератора JaafarTalk Джаафара Абдул Карима, с тех пор Нур проходит соответствующую физическую трансформацию. Процесс еще не завершен. При этом без принятия необходимых гормонов Нур не сможет обходиться на протяжении всей будущей жизни.

В понедельник, 4 мая, Хешам Селим, выступая на одном из египетских телеканалов, впервые рассказал о трансгендерности Нура. На следующий день отец и сын впервые публично выступили вместе в СМИ - в программе JaafarTalk. Нур воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить своего отца: "Если бы тебя не было, сейчас здесь не было бы и меня. Ты в течение всей моей жизни помогал мне настолько, насколько это возможно".

Джаафар Абдул Карим расспросил гостя программы о том, как тот ощущал свою гендерную идентичность и что пережил в период смены биологического пола. "Честно говоря, я часто думал о самоубийстве, - признался Нур. - Я думал, что я ненормальный. Считал, что не смогу жить своей жизнью, и не видел для себя будущего: ни брака, ни работы, ничего".

Смелое признание и дискуссии в Сети

Когда Нуру было 18 лет, он решил довериться отцу. Это стоило усилий, но отец понял его желание и поддержал его. Нур - как и в целом трансгендеры - хорошо реагирует на оказываемую помощь. Ибо большая часть египетского общества сейчас выступает против изменения биологического пола. Пренебрежительное отношение к трансгендерам часто находит отражение и в практике властей: по официальным документам, Нур по-прежнему остается женщиной. Ни в паспорте, ни в водительских правах нынешняя принадлежность Нура к мужскому полу не зафиксирована. И он опасается, что найти работу для него теперь также будет непростым делом.

Между тем рассказанная история вызвала в аккаунтах JaafarTalk в социальных сетях преимущественно положительную реакцию. Хотя комментарии отдельных пользователей носили негативный характер, а в некоторых случаях - и обидный. В сердце Джаафара находится место для "отвратительных историй", написал автор одного из таких отзывов. Однако большинство пользователей выразили одобрение. "Глубоко уважаю отца за то, что он принял решения сына", - написал один из них. Другая добавила: "Он настоящий мужчина, потому что поступил правильно, не заботясь о мнении людей".

А автор еще одного комментария обрисовала ситуацию с трансгендерами, которые в некоторых странах не соответствуют общественным представлениям о допустимом. "Мы примирились сами с собой", - заключила она. Но общество продолжает запугивать трансгендеров, стремится изолировать их, кого-то подталкивает к самоубийству, иных вынуждает отказаться от их решения.