Вс, 10.05.2020
Некоторые просто самоустранились, как дагестанские власти. Они просто ушли от решения этой проблемы вообще, и в Дагестане ситуация становится критической, если не катастрофической. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

Краевая больница Прейли купила один аппарат ИВЛ. Сколько он стоил?

Пациент, подключенный к аппарату ИВЛ. Иллюстрация

ФОТО: JOHN MOORE / AFP

Краевая больница Прейли в период режима чрезвычайной ситуации приобрела аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Сумма договора - 22 869 евро. 

Оборудование больнице поставила компания A.Medical, которая и обучит персонал работе с установкой. Аппарат Dräger Savina 300 предусмотрен для пациентов всех возрастов, в том числе и для новорожденных, сообщает агентство LETA. 

Аппарат ИВЛ приобрели без применения норм закона О публичных закупках, что разрешено в период чрезвычайной ситуации. 

Ранее глава правления медучреждения Скайдрите Жукова в интервью агентству LETA сообщила, что больница не планирует принимать пациентов с Covid-19, но при необходимости готова разгрузить региональные больницы. 

Больница принадлежит самоуправлению Прейльского края. В 2018 году оборот составил 3,093 млн евро, прибыль -  24 445 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.  Информации за 2019 год пока нет. 

RUS.TVNET уже сообщал, что университетские больницы Латвии планируют приобрести 55 аппаратов ИВЛ. Больше всего аппаратов ИВЛ планирует закупить Клиническая университетская больница им. Страдиня - в общей сложности 28 аппаратов.

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