Краевая больница Прейли купила один аппарат ИВЛ. Сколько он стоил?

Оборудование больнице поставила компания A.Medical, которая и обучит персонал работе с установкой. Аппарат Dräger Savina 300 предусмотрен для пациентов всех возрастов, в том числе и для новорожденных, сообщает агентство LETA.

Аппарат ИВЛ приобрели без применения норм закона О публичных закупках, что разрешено в период чрезвычайной ситуации.

Ранее глава правления медучреждения Скайдрите Жукова в интервью агентству LETA сообщила, что больница не планирует принимать пациентов с Covid-19, но при необходимости готова разгрузить региональные больницы.

Больница принадлежит самоуправлению Прейльского края. В 2018 году оборот составил 3,093 млн евро, прибыль - 24 445 евро, свидетельствуют данные Firmas.lv. Информации за 2019 год пока нет.

RUS.TVNET уже сообщал, что университетские больницы Латвии планируют приобрести 55 аппаратов ИВЛ. Больше всего аппаратов ИВЛ планирует закупить Клиническая университетская больница им. Страдиня - в общей сложности 28 аппаратов.