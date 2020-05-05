Больницы Латвии планируют приобрести еще 55 аппаратов ИВЛ

Больше всего аппаратов ИВЛ планирует закупить Клиническая университетская больница им. Страдиня.

По словам члена правления медучреждения Ринальда Муциньша, больница в общей сложности планирует закупить 28 аппаратов ИВЛ - 23 инвазивных и пять неинвазивных.

В свою очередь председатель правления Рижской восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис сообщил, что больница планирует приобрести десять инвазивных и пять неинвазивных аппаратов ИВЛ.

Председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс сообщил, что медучреждение планирует закупить еще 12 аппаратов ИВЛ.

Дополнительные аппараты ИВЛ планирует приобрести также Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Как сообщалось, в начале апреля НСЗ закупила 11 аппаратов ИВЛ, а также шел процесс закупки еще 75 аппаратов.