Будни мамы с двумя детьми: самоизоляция в красках

(Здесь и далее повествование ведется от лица Дарьи)

Я уже перестала считать дни, недели самоизоляции, и жизнь начала входить в новый ритм. Сегодня немного юмора и идей для ленивых родителей дошкольников от меня.

Первое, о чем мне хочется написать - еда. Знаете, я не думала, что четыре человека ТАК много едят! Я тут начала считать - два килограмма морковки на три дня! А главное, что все едят разное - например, дочь не ест мясо, а сыну только мясо и подавай, муж не ест рыбу, а я не большой любитель супов. После недели страданий у плиты я психанула, и теперь все едят то, что готовит мама - или готовят сами. Мне кажется, что вопрос "а что можно поесть" стал самым популярным дома, не считая, конечно, "давай поиграем".

ФОТО: Из архива Дарьи

Кстати, о "давай поиграем". Мне грех жаловаться, мои дети еще не ходят в школу. Но внимания, мне кажется, просят не меньше. Итак, мой топ того, что делать, чтобы дети не смотрели телек весь день и мама не сильно напрягалась:

1) Как ни банально - прогулка, хоть я это и не люблю, но детскую энергию она тратит на отлично. Сейчас, когда детские площадки закрыли, мы чаще всего собираем какашки по дорогам. Самокат или ролики для старшей и самокат, машинка на веревке и горка, с которой можно скатывать машинку, - для младшего. Плюс мыльные пузыри, мячик и мелки.

2) Домашняя самодельная полоса препятствий. Тут можно использовать все что угодно - скотч на полу, чтобы расчерчивать дорогу (правда, его иногда тяжко отдирать после игрищ), нитки для того, чтобы в проходе сделать паутинку, через которую дети смогут пролезать, туннели (наш из IKEA, но можно и самим сделать из одеял), массажные коврики, подушки - да все, на что хватит фантазии. Для детей постарше можно проходить на время, а можно - просто по кругу. Полчаса и, если повезет, хороший дневной сон обеспечен.

ФОТО: Из архива Дарьи

3) Шведская стенка. Совсем недавно нашему Сане исполнилось два года. Мы подарили ему шведскую стенку. Это вложение уже окупилось многими минутами свободы для родителей. Первое время дети не слезали - от слова "совсем". Теперь раз пять в день залезают, с удовольствием делают упражнения (спасибо YouTube за это). Да и для нас, родителей, очень полезная штука - теперь даже на карантине спорта хоть отбавляй.

ФОТО: Из архива Дарьи