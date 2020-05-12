Будни мамы с двумя детьми: самоизоляция в красках

Сегодня, 12 мая, ограничения режима чрезвычайной ситуации будут смягчены, но как проходили будни некоторых мам в самоизоляции? Рассказывает блогер "Маминого клуба" Дарья!
(Здесь и далее повествование ведется от лица Дарьи)
Я уже перестала считать дни, недели самоизоляции, и жизнь начала входить в новый ритм. Сегодня немного юмора и идей для ленивых родителей дошкольников от меня.
Первое, о чем мне хочется написать - еда. Знаете, я не думала, что четыре человека ТАК много едят! Я тут начала считать - два килограмма морковки на три дня! А главное, что все едят разное - например, дочь не ест мясо, а сыну только мясо и подавай, муж не ест рыбу, а я не большой любитель супов. После недели страданий у плиты я психанула, и теперь все едят то, что готовит мама - или готовят сами. Мне кажется, что вопрос "а что можно поесть" стал самым популярным дома, не считая, конечно, "давай поиграем".
Кстати, о "давай поиграем". Мне грех жаловаться, мои дети еще не ходят в школу. Но внимания, мне кажется, просят не меньше. Итак, мой топ того, что делать, чтобы дети не смотрели телек весь день и мама не сильно напрягалась:
1) Как ни банально - прогулка, хоть я это и не люблю, но детскую энергию она тратит на отлично. Сейчас, когда детские площадки закрыли, мы чаще всего собираем какашки по дорогам. Самокат или ролики для старшей и самокат, машинка на веревке и горка, с которой можно скатывать машинку, - для младшего. Плюс мыльные пузыри, мячик и мелки.
2) Домашняя самодельная полоса препятствий. Тут можно использовать все что угодно - скотч на полу, чтобы расчерчивать дорогу (правда, его иногда тяжко отдирать после игрищ), нитки для того, чтобы в проходе сделать паутинку, через которую дети смогут пролезать, туннели (наш из IKEA, но можно и самим сделать из одеял), массажные коврики, подушки - да все, на что хватит фантазии. Для детей постарше можно проходить на время, а можно - просто по кругу. Полчаса и, если повезет, хороший дневной сон обеспечен.
3) Шведская стенка. Совсем недавно нашему Сане исполнилось два года. Мы подарили ему шведскую стенку. Это вложение уже окупилось многими минутами свободы для родителей. Первое время дети не слезали - от слова "совсем". Теперь раз пять в день залезают, с удовольствием делают упражнения (спасибо YouTube за это). Да и для нас, родителей, очень полезная штука - теперь даже на карантине спорта хоть отбавляй.
4) Краски. Это для смелых. Я беру большие картонки от коробок, раздеваю детей до трусов, выдаю кисточки, пальчиковые краски, порезанные губки (ими интересно рисовать), немного водички, рядом ставлю рулон салфеток и включаю музыку. Полчаса без мамканья точно обеспечены. Тут идет бонусом то, что после этого детей надо засунуть мыться и дать поплескаться в воде, отмывая кисточки и губки - а это тоже долгое удовольствие. Пол отмывается простой водой и шваброй за пять минут.
5) Готовка. Старшая и так любила со мной готовить, но теперь делает это чаще, и я пытаюсь извлекать из этого пользу - научила резать огурцы и цукини и чистить картошку. Неплохо для четырехлетки. Младший чаще шкодит рядом, но тесто мешать любит. Правда, из-за того, что оба очень любят тесто, меня постоянно просят "что-нибудь испечь", так что чувствую, что идея похудеть на карантине проваливается с треском. На джинсах.
6) Танцы. Больше всего я страдаю на карантине без танцев, меня хлебом не корми - пусти потрясти телом. Так что, раз я не могу выйти, семье приходится устраивать мне дискотеку дома. Главное - хорошая музыка (ну или не хорошая, тут вам решать) и бардак в квартире. Игра называется "убери в ритме танца". Все просто - исполняем крутые движения, пока убираем игрушки по всему дому. Правда, могут быть довольно неприятные последствия - вы втянетесь и уберете весь дом.
7) Последний, самый важный совет - что отвечать на вопрос "давай во что-нибудь поиграем?": "я сейчас немного занята/танцую/работаю/сплю, подойди к папе, он очень любит играть!".
Пожалуй, на этом я закончу сегодня. Нескучного карантина, не болейте!
Дарья о себе:
"Я Даша, мама двоих детей: Юля - 4 года и Саша - почти 2. Бывшая учительница, будущая программистка. Я - декретный планктон, просиживаю уже четыре года у песочницы. Чтобы не сойти с ума - начала писать, теперь не могу остановиться. Пишу о том, что вижу, чувствую и о чем просто хочется поговорить!"
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