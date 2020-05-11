Пн, 11.05.2020
Некоторые просто самоустранились, как дагестанские власти. Они просто ушли от решения этой проблемы вообще, и в Дагестане ситуация становится критической, если не катастрофической. журналист Елена Милашина о ситуации с коронавирусом на Кавказе

"Масочных" рейдов полиции в общественном транспорте не будет

Салон трамвая

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Полиция не будет проводить рейды для контроля за использованием масок (платков, шарфов) для прикрытия носа и рта в общественном транспорте, надеясь на ответственность жителей.

По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, как и ранее, полиция будет превентивно следить за исполнением ограничений и реагировать на получение информации о возможных нарушениях, однако не будет устраивать рейдов для проверки ношения масок в общественном транспорте, а также церквях, спортивных клубах, местах тренировок, музеях и т.д.

Она подчеркнула, что латвийцы сами должны осознавать серьезность эпидемиологической ситуации и проявлять ответственность, которая должна расти со смягчением ограничений.

Как сообщалось, для предотвращения вспышек Covid-19 с 12 мая в общественном транспорте латвийцы должны будут прикрывать рот и нос маской, платком или шарфом.

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