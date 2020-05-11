"Масочных" рейдов полиции в общественном транспорте не будет

По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, как и ранее, полиция будет превентивно следить за исполнением ограничений и реагировать на получение информации о возможных нарушениях, однако не будет устраивать рейдов для проверки ношения масок в общественном транспорте, а также церквях, спортивных клубах, местах тренировок, музеях и т.д.

Она подчеркнула, что латвийцы сами должны осознавать серьезность эпидемиологической ситуации и проявлять ответственность, которая должна расти со смягчением ограничений.

Как сообщалось, для предотвращения вспышек Covid-19 с 12 мая в общественном транспорте латвийцы должны будут прикрывать рот и нос маской, платком или шарфом.