"Масочных" рейдов полиции в общественном транспорте не будет

Полиция не будет проводить рейды для контроля за использованием масок (платков, шарфов) для прикрытия носа и рта в общественном транспорте, надеясь на ответственность жителей.
По словам представителя Госполиции Симоны Гравите, как и ранее, полиция будет превентивно следить за исполнением ограничений и реагировать на получение информации о возможных нарушениях, однако не будет устраивать рейдов для проверки ношения масок в общественном транспорте, а также церквях, спортивных клубах, местах тренировок, музеях и т.д.
Она подчеркнула, что латвийцы сами должны осознавать серьезность эпидемиологической ситуации и проявлять ответственность, которая должна расти со смягчением ограничений.
Как сообщалось, для предотвращения вспышек Covid-19 с 12 мая в общественном транспорте латвийцы должны будут прикрывать рот и нос маской, платком или шарфом.
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