В Латвии острая нехватка защитных средств для медиков. Могут быть ограничены медуслуги

Министр сказала, что нынешние запасы респираторов скоро могут закончиться, такая же ситуация наблюдается и с другими средствами индивидуальной защиты для медиков.

Винькеле отметила, что в настоящее время специалисты работают над поиском решения данной ситуации.

"Сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации с доступностью средств защиты в медицинских учреждениях. Запасы ничтожно малы", - подчеркнула министр.

Особенно это относится к респираторам. По доступным данным, в медицинские учреждения респираторы доставляются с резервом в полтора дня.

Такая же тяжелая ситуация и с одноразовыми халатами и защитными комбинезонами, которые в небольшом количестве находятся в резервах больниц.

Фактически это означает, что в любой момент может быть прервана работа Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), - отметила Винькеле.

Запаса хирургических масок хватит примерно на две недели.

Если бы существовало быстрое решение для обеспечения медиков средствами защиты, оно уже было бы найдено, но нужно принимать во внимание большую конкуренцию в мире по этому вопросу, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он добавил, что средства индивидуальной защиты можно было бы закупить из Китая, однако там встречаются случаи мошенничества с необходимыми сертификатами безопасности.

В Латвии нет возможности проверить несертифицированные средства защиты, а для проведения проверок в лабораториях других стран нужно ждать несколько недель.

Кариньш отметил, что была почти достигнута договоренность по нескольким грузам из Китая, но доставка сорвалась из-за открывшихся проблем со стороны Китая.

Винькеле отметила, что защитные средства, используемые сейчас медиками, были в меру возможностей проверены и признаны пригодными специалистами Рижского университета им. Страдиньша и Рижского технического университета. По ее словам, если бы в документах тщательно проверялся каждый "иероглиф", медики остались бы вообще без средств защиты.

Ранее сообщалось о заключении Государственным центром оборонно-военных объектов и закупок, который является ответственным за централизованные закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции органом, ряда договоров о доставке масок и респираторов с компаниями, зарегистрированными в Латвии и Сингапуре, а также о поставках 182 460 литров дезинфицирующих средств.

На прошлой неделе министр обороны Артис Пабрикс заявил, что ситуация с закупками как в Латвии, так и за рубежом является очень сложной, поставки задерживаются.

Министр подчеркнул, что предприятия, которые ввозят в Латвию респираторы и защитные маски из Китая, серьезно рискуют, ведь обычно запрашивается 100-процентная предоплата. В то же время в Латвии нет лаборатории, которая могла бы со 100-процентной вероятностью и в короткие сроки проверить качество средств защиты.