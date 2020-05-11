Победа любой ценой. На репетиции парада в Москве Covid-19 заразились почти 400 человек

Российское руководство долго не решалось отменить парад Победы в Москве, и все это время тысячи военных приезжали на репетицию, не соблюдая мер предосторожности. В результате сотни военнослужащих, включая несовершеннолетних кадетов, заболели коронавирусом, - пишет "Проект".

По информации портала, репетиции проходили в деревне Алабино Московской области с конца марта до середины апреля, то есть в то время, когда в Москве и области уже ввели карантин.

По словам самих военнослужащих и их родных, на репетициях не соблюдались меры безопасности и профилактики, военным не выдавали средства защиты в необходимом количестве, игнорировались симптомы заболевания Covid-19.

Некоторые военные в Алабине носили маски, другим же приходилось их шить самим из марли.

В Министерстве обороны РФ тем временем говорили о "беспрецедентных мерах профилактики" и измерении температуры у каждого участника репетиции парада по три раза в день.

В итоге, как пишут журналисты, Covid-19 заболели 90 учащихся и 16 офицеров Суворовского училища в Твери, 100 учащихся и 20 офицеров Нахимовского военно-морского училища, 50 учащихся Военно-музыкального училища имени Халилова в Москве и примерно 100 человек из Военного университета Минобороны. Также больных Covid-19 обнаружили в Преображенском полку и воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Журналисты портала "Проект" отмечают, что в Минобороны занижали реальное количество заболевших коронавирусом кадет Суворовского училища: в ведомстве сообщили о восьми положительных результатах на Covid-19, когда как на самом деле заболевших кадет было 15 человек.