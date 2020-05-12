Капсульный гардероб, или Как собрать универсальный комплект одежды

Создание капсульного гардероба стало вирусным явлением, ведь предлагается не только освободиться от вещей, которые занимают место как физически, так и в наших головах, но и скомплектовать и продумать комплекты одежды так, чтобы удавалось быстро создавать образы, и чтобы они подчеркивали твой стиль. Консультанты по стилю VAN GRAAF дают пять советов по созданию капсульного гардероба.

ФОТО: Пресс-фото

Возможно, каждый из нас испытывал ощущение, когда шкаф настолько полон, что руки опускаются, когда в нем приходится что-то искать, поэтому продолжают носить десяток одних и тех же предметов одежды. Кричащая модная одежда, одежда, которая нравится, но неудобна или плохо сидит, или одежда, которая слишком официальна или нарядна для повседневных ситуаций.

"От одежды, которую не носят, следует освободиться. Появится больше места в шкафу, останется одежда, которую приятно носить, составляя свой идеальный дневной комплект с использованием аксессуаров и демонстрируя свой индивидуальный характер",

– отмечает руководитель магазина Агнесе Масальска.

Несмотря на то, что сезонность и последние новинки моды заслуживают внимания, всегда будут классические тенденции и такие вещи, как, например, хорошо сидящие джинсы, классические туфли и разного рода блузки, позволяющие тебе отлично выглядеть. У каждого, конечно, свой стиль и чувство стиля, поэтому важно составить капсульный гардероб, отвечающий образу жизни и желаниям, сохранив минимальное количество одежды, которая еще долго не выйдет из моды.

1. Освободись от лишнего

Создание капсульного гардероба начинается с освобождения от одежды, которую не носят. Потрепанной, застиранной одежде или той, которая больше не кажется актуальной, – не место в твоем шкафу. Вещи, которые еще можно носить, но которые ты сама больше не надеваешь, раздай, передай дальше какой-нибудь организации или людям, которым они пригодятся. Остальную одежду выбрось! Оставь в своем шкафу только то, что носишь, и вещи, доставляющие радость.

2. Собери одежду, которую носишь охотнее всего

Возможно, у тебя уже есть определенная капсула твоего капсульного гардероба – это одежда, которую носишь каждый день, чувствуешь себя в ней удобно и которую легко удается сочетать с другой одеждой. Эта одежда – брюки, юбки, рубашки и блузки – является основой, которая составит весь капсульный гардероб. Обрати внимание на крой, материал и цвет этой одежды и пойми, что в ней тебе нравится. При покупке новой одежды будешь знать эти проверенные нюансы и не ошибешься с выбором.

3. Применяй творческий подход

Думая о своем капсульном гардеробе, дай волю фантазии. Используй имеющиеся и доступные ресурсы: блоги и примеры в Pinterest. Собери вместе понравившиеся изображения, при создании комплектов ограничивая себя определенным количеством одежды и аксессуаров. Играй, микшируй, ищи и создавай свой идеальный гардероб мечты.

4. Составь список