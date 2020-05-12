23 года спустя. Потерпевший по делу о трагедии в Талси получит компенсацию

Министерство финансов выделит деньги из средств на непредвиденные расходы.

Дело было передано в суд 27 февраля 2015 года. В феврале этого года Рижский городской суд Латгальского предместья постановил взыскать с государства в лице VUGD компенсацию для Мариса Хаселбаумса. Размер компенсации - 15 тысяч евро, и еще 375 евро на погашение судебных издержек. Суд отклонил запрос о компенсации в размере 185 тысяч евро.

Решение суда вступило в силу 11 марта.

Министерство внутренних дел указывает, что до сих пор по делу о трагедии в Талси размер моральной компенсации пострадавшим составлял от 30 550 евро до 76 376 евро.

Сумма зависела от тяжести причиненного вреда и инвалидности.

Как известно, 28 июня 1997 года в Талси во время праздника МВД с высоты 19 метров сорвалась корзина автоподъемника. Погибли девять детей.

Подъемник был установлен на базе автомобиля КамАЗ. Шофер должен был поднять в воздух сирены, вместо этого в корзину разрешили забираться людям. Корзину поднимали на высоту примерно 30 метров. Согласно инструкции, в корзине могли одновременно находиться не более четырех взрослых людей. В момент трагедии в ней было 22 человека, большинство - дети. Подъемник не выдержал нагрузку и рухнул на асфальт.