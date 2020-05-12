Вт, 12.05.2020
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23 года спустя. Потерпевший по делу о трагедии в Талси получит компенсацию

Пожарные машины. Иллюстрация

ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

Правительство Латвии во вторник, 12 мая, приняло решение о выделении 15 373 евро Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), которые будут направлены на выплату компенсации человеку, пострадавшему в талсинской трагедии в 1997 году. 

Министерство финансов выделит деньги из средств на непредвиденные расходы. 

Дело было передано в суд 27 февраля 2015 года. В феврале этого года Рижский городской суд Латгальского предместья постановил взыскать с государства в лице VUGD компенсацию для Мариса Хаселбаумса. Размер компенсации - 15 тысяч евро, и еще 375 евро на погашение судебных издержек. Суд отклонил запрос о компенсации в размере 185 тысяч евро. 

Решение суда вступило в силу 11 марта. 

Министерство внутренних дел указывает, что до сих пор по делу о трагедии в Талси размер моральной компенсации пострадавшим составлял от 30 550 евро до 76 376 евро.

Сумма зависела от тяжести причиненного вреда и инвалидности. 

Как известно, 28 июня 1997 года в Талси во время праздника МВД с высоты 19 метров сорвалась корзина автоподъемника. Погибли девять детей. 

Подъемник был установлен на базе автомобиля КамАЗ. Шофер должен был поднять в воздух сирены, вместо этого в корзину разрешили забираться людям. Корзину поднимали на высоту примерно 30 метров. Согласно инструкции, в корзине могли одновременно находиться не более четырех взрослых людей. В момент трагедии в ней было 22 человека, большинство - дети. Подъемник не выдержал нагрузку и рухнул на асфальт. 

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