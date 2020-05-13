Ср, 13.05.2020
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США: пятилетний мальчик застрелил своего старшего брата

ФОТО: Reuters/ScanPix

В США, в штате Джорджия, некий пятилетний мальчик застрелил своего 12-летнего брата из найденного в лесу огнестрельного оружия, сообщает CNN. 

Трагедия произошла в субботу, когда мальчики играли в лесу рядом со своим домом. Пятилетний ребенок нашел оружие и думая, что это игрушка, нечаянно застрелил своего брата.

12-летнего подростка доставили в больницу, где он позже скончался. 

Полиция начала расследование с целью выяснить, кто бросил в лесу заряженное огнестрельное оружие. Допускается, что оружие принадлежит трем людям, которые в тот же день, после остановки их автомобиля полицией, выбежали из транспортного средства и направились в лес. 

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