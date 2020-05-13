Ср, 13.05.2020
Все хотят быть "прикольными", "корешами", "дружественными людьми", но должностное лицо должно быть жестким - такова должность. Айя Страутмане, эксперт по этикету

Пассажиры электричек "масочный" режим не соблюдают

Кондуктор

ФОТО: Edijs PÄlens / LETA

Большая часть пассажиров поездов Pasažieru vilciens не соблюдает новое правило о необходимости прикрыть лицо, находясь в общественном транспорте, сообщила представитель предприятия Агнесе Лиците. 

По ее словам, Pasažieru vilciens использует всевозможные каналы для распространения информация о необходимости прикрывать лицо. По аудиосвязи в вагонах, посредством плакатов, в соцсетях и др. Напоминают о новом требовании и кондукторы. 

Если пассажир отказывается прикрыть лицо, ему все равно разрешено продолжить путь. Лиците выразила надежду, что в ближайшее время пассажиры осознают необходимость прикрывать лицо и будут это делать в массовом порядке. 

RUS.TVNET уже сообщал, что "масочный" режим не соблюдают и пассажиры общественного транспорта Риги. 

Напомним: Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 9 июня с рядом послаблений ограничений, но и с новыми требованиями: например, о необходимости прикрывать лицо в общественного транспорта. 

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