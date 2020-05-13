Пассажиры электричек "масочный" режим не соблюдают

По ее словам, Pasažieru vilciens использует всевозможные каналы для распространения информация о необходимости прикрывать лицо. По аудиосвязи в вагонах, посредством плакатов, в соцсетях и др. Напоминают о новом требовании и кондукторы.

Если пассажир отказывается прикрыть лицо, ему все равно разрешено продолжить путь. Лиците выразила надежду, что в ближайшее время пассажиры осознают необходимость прикрывать лицо и будут это делать в массовом порядке.

RUS.TVNET уже сообщал, что "масочный" режим не соблюдают и пассажиры общественного транспорта Риги.

Напомним: Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации до 9 июня с рядом послаблений ограничений, но и с новыми требованиями: например, о необходимости прикрывать лицо в общественного транспорта.