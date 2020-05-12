Общественный транспорт Риги: прикрывают ли пассажиры лицо?

Агентство LETA заметило, что около 9 утра в автобусах и троллейбусах на улице Бривибас, только малая часть пассажиров прикрывают лицо. Такая же ситуация и в трамваях, которые едут по улице Кр. Барона. Большинство тех, кто лицо прикрывает - молодежь и пожилые люди.

LETA отмечает, что салоны общественного транспорта не были переполнены, пассажиры соблюдали дистанцию.

В Вецмилгрависе маски для лица используют редкие пассажиры.

Как известно, в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 9 июня с рядом послаблений и новых требований. Среди новинок - обязательное использование защитных масок в общественном транспорте. Лицо можно прикрыть шарфом, платком и другими сподручными предметами.

Обязанностью перевозчика является проинформировать пассажиров об этом требовании. В свою очередь пассажиры, заметившие, что кто-то не соблюдает требования, рекомендуется сообщить о нарушении кондуктору или водителю.

Водители транспортных средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, с 12 мая дня смогут отказывать пассажирам в посадке, если они не используют маску или платок.