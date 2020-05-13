Запрет на международные авиаперевозки продлен. В "трудных" странах застряли 240 латвийцев

Запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские авиаперевозки остается в силе. Исключение, как и прежде, - рейсы, на которые дано специальное разрешение министра сообщения.

Грузовые авиаперевозки и те, что не связаны с перемещением пассажиров, разрешены.

В настоящее время Министерству иностранных дел (МИД) известно о 240 латвийцах, которые хотели бы вернуться из-за границы в Латвию, и часть из них находится в Азии, сообщила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Активный этап репатриации во всем ЕС завершился, и сейчас решаются вопросы с "трудными" странами.

Для Латвии это Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Филиппины. С другими странами ЕС обсуждаются возможности совместных рейсов.

Представитель МИД добавила, что постепенно возобновляются коммерческие рейсы, что позволяет латвийцам вернуться на родину более простым способом - во вторник по просьбе МИД авиакомпания airBaltic выполнила рейс из Азербайджана, которым вернулись 15 жителей стран ЕС.