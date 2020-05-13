Россиянин на Шри-Ланке подбирал мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы

В начале февраля заведующий отделом мелких млекопитающих в зоопарке Ростова-на-Дону Игнатенко отправился на Шри-Ланку в отпуск. Во время отдыха он собирал найденных вдоль дорог и в саду отеля мертвых насекомых, чтобы сфотографировать их и определить вид.

"Я в принципе имею привычку собирать такие экземпляры из тех же светильников, где зачастую насекомые гибнут сотнями от жарких ламп. Эти животные все равно уже мертвы, но могут послужить науке", - написал он.

Несколько мертвых жуков зоолог подобрал накануне задержания, но забыл выложить их из кармана.

На следующий день Александр был задержан в национальном парке. Сотрудники осмотрели его и обнаружили насекомых, после чего забрали телефоны, фотоаппараты и паспорта и заперли на ночь в одном из зданий парка.

Как рассказала порталу 161.ru супруга Игнатенко Елена, на следующий день в его номере в отеле был проведен обыск, где также нашли насекомых. После этого мужчина был арестован.

"Как позже оказалось, в этой стране запрещено поднимать с земли даже опавший лист или перо птицы", - рассказал Игнатенко в соцсети "ВКонтакте".

Он провел за решеткой уже полтора месяца. Его соседями были "86 местных заключенных, которым приходилось лежать на голом бетонном полу".

В апреле мужчина был выпущен под залог - его освободили в связи с эпидемией Covid-19.

По словам Игнатенко, ему и его друзьям грозит штраф в три миллиона рублей (около 37,5 тысячи евро) или 40 лет тюрьмы. 10 мая он попросил о помощи в социальных сетях.