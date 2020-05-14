6 рекордов Гиннесса Елизаветы II: вы точно их не угадаете

В 2012 году Елизавета II была названа самой состоятельной королевой. На тот момент ее состояние было оценено в 310 миллионов фунтов стерлингов!

Второй рекорд - это количество стран, правительницей которых Елизавета является, хотя этот пост и не несет в себе реальной власти. Королеве подчиняются 116 государств Содружества с населением примерно в 139 миллионов человек.

ФОТО: SCANPIX

Следующий рекорд. Королева Великобритании изображена на монетах 35 стран. В таких масштабах еще ни один человек не удостаивался такой чести.

Ну а теперь рекорды, которым королева обязана своему сроку пребывания на троне. Во-первых, она правит дольше всех монархов в истории, а во-вторых - дольше всех действующих монархов! В 2015 году Ее Величество побила рекорд королевы Виктории, которая правила 63 года.

В 2013 году королеву Великобритании назвали старейшим монархом современности после смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда: он умер в 90 лет.

Напомним, королева Великобритании покинула Букингемский дворец еще в середине марта. Елизавета II находится в режиме самоизоляции в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом, принцем Филиппом.