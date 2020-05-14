Быстро, но за деньги. С 2021 года по электронной визе можно будет ездить по всей России

Заявитель будет получать ее не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток.

Продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней.

Консульский департамент МИД России сообщил, что стоимость визы не превысит 50 долларов США.

"С 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления бумажной визы в паспорт, будет распространен в отношении почти половины мирового населения", - на своей Facebook-странице написал Консульский департамент МИД России.

Подобную возможность получат граждане тех иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Возможность оформления электронной визы для посещения пилотной зоны проекта - Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области - предоставлена гражданам 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и т.д.