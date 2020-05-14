Государство может обеспечить масками для лица наиболее уязвимые группы общества

Согласно докладу, Минздрав совместно с Минэкономики и Государственной пожарно-спасательной службой обеспечит жителей информацией об использовании масок для лица, а производителей - информацией о возможностях производства масок для лица в соответствии с разработанной Рижским техническим университетом спецификацией.

Изготавливать маски в соответствии с этой спецификацией смогут как крупные и мелкие производители, так и жители, которые хотят сами сшить маску в домашних условиях.

Также предлагается рассмотреть возможность предоставления самым незащищенным группам общества минимального количества защитных масок.

Предположительно, государство могло бы предоставить средства защиты примерно 200 тыс. жителям из самых уязвимых групп общества, что обойдется в 800 тыс. евро.