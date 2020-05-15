"Если даже оно не поможет, оно не убьет". Как процветают мошенники во времена пандемии

В это непростое время наша жизнь скачкообразно еще больше переместилась в виртуальное пространство. И уже не по нашему желанию, а вынужденно. А вслед за этим в интернет переместились и виртуальные мошенники. Представляем новый эпизод программы "Территория лжи".
По данным Европола с начала пандемии Covid-19 самый большой рост преступности наблюдается именно в киберпространстве. Сегодня - о самых распространенных способах мошенничества на пандемии в интернете.
Мошенничество №1. Чудо-лекарства
Кибермошенники искусно играют на наших страхах, вызванных пандемией, предлагая в интернете приобрести лекарства от Covid-19, которые в большом секрете от населения держат мировые правители и международные корпорации.
Международные наркокартели переориентировались, и теперь в виртуальной сети предлагают клиентам приобрести тесты на коронавирус и несертифицированные маски по баснословным ценам. Хирургические маски с респиратором N-95 предлагаются на черном рынке с наценкой в 400 и даже 500%.
Легально такая маска стоит около 1 доллара, нелегально – от 5 до 6 долларов за штуку.
Ходовой товар – препараты против малярии. Хлоро-квин с амизо-тромицином стоят от пятисот до 1 тысячи долларов. В аптеках по рецепту врача – такой препарат стоит около 150 долларов за курс на 30 дней.
Популярность препаратов против малярии приобрели благодаря публичным заявлениям президента США Дональда Трампа. 19 марта с трибуны белого дома он в привычной ему фривольной манере заявил, что в США нашли лекарства от пандемии.
"Хлороквин, или как его ещё именуют – гидроксид хлороксида. Это известные препараты против малярии. Их используют также при лечении сложного артрита. Это сильный препарат, и его используют уже давно. Это хорошая новость, что его используют уже давно.
И, если даже оно не поможет, оно не убьет. О новых лекарствах этого не скажешь. А это известное и используется во многих формах.
И это дает нам обнадеживающие, весьма обнадеживающие результаты. Мы сделаем их доступными незамедлительно", - заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что американская администрация по продовольствию и лекарствам признала эти лекарства подходящими для борьбы с коронавирусом. Однако руководитель администрации эти заявления опроверг, так как нет доказательств эффективности препаратов против малярии в борьбе с Covid-19. А их беспричинное употребление может привести к летальному исходу.
Так американская супружеская пара оказались в реанимации после приема препаратов, рекомендованных самим президентом их страны. Мужчина позже скончался.
На черном рынке против коронавируса предлагаются к продаже и японский препарат против лихорадки, а также капсулы с марихуаной, или совсем незатейливо - лекарства с названием против Covid-19.
Мошенничество №2. Кража личных данных
В то время как физического передвижения людей по миру остановлено, многократно возрос поток виртуальных данных в мировой сети. И у кибер преступников появилось больше возможностей для кражи той или иной информации.
Труднее всего пришлось программе видеоконференций ZOOM, которую использует и латвийское правительство.
Вначале обнаружилось, что ZOOM крадет личные данные клиентов и перепродает их. Подозрение вызвало и то, что ZOOM сохраняет видеозаписи интернет конференций. В США начался судебный процесс по этому поводу, и ZOOM был вынужден изменить свою программатуру. Но так пока и не известно, уничтожил ли ZOOM нелегально полученные данные.
Но самая большая проблема ZOOM – это возможность посторонних со стороны подключиться к режиму виеоконференции. Такое происходило неоднократно. Сингапур уже отказался от использования этой системы при дистанционном обучении школьников, так как некий злоумышленник во время урока выложил на экраны фото обнаженки.
Что-то похоже произошло и в Латвии, на видеоконференции ассоциации экспортеров, во время выступления экономиста Яниса Ошлейса на экране появились неприличные снимки.
Мошенничество №3. Дезинформация
Но по-прежнему самый большой вред наносит распространение в сети непроверенной информации. Непрерывно в интернете появляются утверждения, что Covid-19 был создан искусственно, с целью массовой всемирной чипизации людей и дальнейшего отслеживания их жизней.
В сам опасный вирус эти люди не верят, происходящее преследует цель разрушить мировую экономику и ввести повсеместно мобильную технологию G5, с последующей слежкой за всеми жителями планеты.
Сторонников подобных утверждений хватает и в Латвии. Первоисточником является британский конспиролог Дейвид Айк. Происходящее сегодня совпадает с его теорией, что мировое господство пытаются захватить глобальные корпорации.
"Истерия вокруг коронавируса позволяет им делать то, что они и делают. Результат и цель их действия – разрушить мировую экономику. Эти "Голодные игры" организованы в обществе, чтобы вообще не осталось в мире малого и среднего бизнеса. Останется только глобальная корпорация, которая будет всем править и контролировать", - говорит Айк.
Ранее Айк прославился заявлениями о том, что миром правят рептилии и ящеры из монарших семей. Ну а власти Австралии запретили Айку въезд в страну по причине его антисемитских заявлений.
Можно ли верить его заявлениям – решать вам. Мы не делаем выводов, мы только сравниваем факты и информацию.
Видео: "Территория лжи" о кибербезопасности
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!