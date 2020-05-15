"Если даже оно не поможет, оно не убьет". Как процветают мошенники во времена пандемии

По данным Европола с начала пандемии Covid-19 самый большой рост преступности наблюдается именно в киберпространстве. Сегодня - о самых распространенных способах мошенничества на пандемии в интернете.

Мошенничество №1. Чудо-лекарства

Кибермошенники искусно играют на наших страхах, вызванных пандемией, предлагая в интернете приобрести лекарства от Covid-19, которые в большом секрете от населения держат мировые правители и международные корпорации.

Международные наркокартели переориентировались, и теперь в виртуальной сети предлагают клиентам приобрести тесты на коронавирус и несертифицированные маски по баснословным ценам. Хирургические маски с респиратором N-95 предлагаются на черном рынке с наценкой в 400 и даже 500%.

Легально такая маска стоит около 1 доллара, нелегально – от 5 до 6 долларов за штуку.

Ходовой товар – препараты против малярии. Хлоро-квин с амизо-тромицином стоят от пятисот до 1 тысячи долларов. В аптеках по рецепту врача – такой препарат стоит около 150 долларов за курс на 30 дней.

Популярность препаратов против малярии приобрели благодаря публичным заявлениям президента США Дональда Трампа. 19 марта с трибуны белого дома он в привычной ему фривольной манере заявил, что в США нашли лекарства от пандемии.

"Хлороквин, или как его ещё именуют – гидроксид хлороксида. Это известные препараты против малярии. Их используют также при лечении сложного артрита. Это сильный препарат, и его используют уже давно. Это хорошая новость, что его используют уже давно.

И, если даже оно не поможет, оно не убьет. О новых лекарствах этого не скажешь. А это известное и используется во многих формах.

И это дает нам обнадеживающие, весьма обнадеживающие результаты. Мы сделаем их доступными незамедлительно", - заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что американская администрация по продовольствию и лекарствам признала эти лекарства подходящими для борьбы с коронавирусом. Однако руководитель администрации эти заявления опроверг, так как нет доказательств эффективности препаратов против малярии в борьбе с Covid-19. А их беспричинное употребление может привести к летальному исходу.

Так американская супружеская пара оказались в реанимации после приема препаратов, рекомендованных самим президентом их страны. Мужчина позже скончался.

На черном рынке против коронавируса предлагаются к продаже и японский препарат против лихорадки, а также капсулы с марихуаной, или совсем незатейливо - лекарства с названием против Covid-19.

Мошенничество №2. Кража личных данных

В то время как физического передвижения людей по миру остановлено, многократно возрос поток виртуальных данных в мировой сети. И у кибер преступников появилось больше возможностей для кражи той или иной информации.

Труднее всего пришлось программе видеоконференций ZOOM, которую использует и латвийское правительство.