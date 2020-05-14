Актуальное, Жалкое правительство и Остров троллей: как в соцсетях вылавливают поддержку партиям

Aktualais.info - неумелая имитация традиционного новостного портала с важной особенностью: все опубликованные статьи являются анонимными и критикуют политические партии. Исключение - JKP, члены и союзники которой являются главными распространителями "новостей" Aktualais.info в соцсетях. Баке и другие опрошенные Re:Check представители партии уверяют, что не знают создателей и спонсоров этого ресурса.

JKP не единственная партия с такой поддержкой в интернете. Re:Check изучил, как при помощи анонимных порталов политической направленности пытаются повлиять на мнение пользователей соцсетей и кто этим занимается.

Делятся, но не понимают чем

В воскресенье, 10 мая, супруг недавно скончавшейся Юты Стрике - Майгур Стрикис - в своем профиле в Facebook опубликовал статью-мнение о задержании бывшего работника Бюро по защите Сатверсме Айгара Спаранса. В тот же день материал опубликовал Aktuālais.info - малоизвестный портал с сотней подписчиков на Facebook. Через пару минут после того, как статья была опубликована на Aktuālais.info в сети Facebook, ею поделилась Баке - и в Twitter, и на Facebook. Люди высказывались и спрашивали, что это за портал.

Руководитель б юро JKP Диана Баке в своих профилях в соцсетях часто публикует ссылки на портал Aktualais.info. Сейчас она уверяет, что не знает, что это за интернет-ресурс и кто его создает. ФОТО: скриншот

В интернете доступная скупая информация. Портал создан в середине 2019 года, кем - не указано. Нет контактов, не указаны авторы публикаций. Портал обещает сообщать "обо всем актуальном", но статей немного и они созданы в порядке отбора. Темы соответствуют политической повестке дня JKP - обслуживание отходов, непорядки с железной дорогой, ограничение азартных игр. Многие материалы поданы в так называемом стиле "черного PR". Например, в прошлом году, в период, когда министра образования Илгу Шуплинску критиковали за нежелание снова утвердить на посту ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса, портал опубликовал материал анонимного "читателя". В нем, защищая министра, осуждают действия ЛУ, министра финансов Яниса Рейрса ("Единство"), а проиллюстрирована статья фотографией Рейрса из прошлого коммунистической молодежи.

Ссылку на статью в Facebook дальше передали ряд членов JKP и те, кто поддерживает эту партию. Например, депутаты Сейма Нормунд Жунна, Анита Муйжниеце, Эвита Залите-Гроса, руководитель Рижского отделения JKP Линда Медне, тогдашний советник министра образования Андрис Гросс. Другим материалом, посвященным еще одному критику, предшественнику Шуплински на посту министра образования Карлису Шадурскису, сразу в двух своих профилях поделилась сама Шуплинска. Будучи министром образования, она неоднократно указывала на важность медийной грамотности, один из принципов которой - делиться информацией только из достоверных и известных источников, которые не скрывают контакты и имена авторов.

Публикациями портала Aktualais.info особенно часто делятся члены JKP и те, кто поддерживает эту партию. Сейчас же они говорят, что не знают, что это за медиа, и вообще ничего о таком не слышали. ФОТО: скриншот с Facebook

На вопрос Re:Check, почему она распространила публикацию анонимного портала, Шуплинска не ответила. Другие представители JKP все как один сказли, что не знают, что это за портал.