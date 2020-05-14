Актуальное, Жалкое правительство и Остров троллей: как в соцсетях вылавливают поддержку партиям
В конце недели руководитель бюро "Новой консервативной партии" (JKP) Диана Баке опубликовала в социальных сетях ссылку на статью на портале Aktualais.info. Там было перепубликовано послание бывшего сотрудника Службы военной разведки и безопасности Майгура Стрикиса о якобы шокирующей работе государственных служб.
Aktualais.info - неумелая имитация традиционного новостного портала с важной особенностью: все опубликованные статьи являются анонимными и критикуют политические партии. Исключение - JKP, члены и союзники которой являются главными распространителями "новостей" Aktualais.info в соцсетях. Баке и другие опрошенные Re:Check представители партии уверяют, что не знают создателей и спонсоров этого ресурса.
JKP не единственная партия с такой поддержкой в интернете. Re:Check изучил, как при помощи анонимных порталов политической направленности пытаются повлиять на мнение пользователей соцсетей и кто этим занимается.
Делятся, но не понимают чем
В воскресенье, 10 мая, супруг недавно скончавшейся Юты Стрике - Майгур Стрикис - в своем профиле в Facebook опубликовал статью-мнение о задержании бывшего работника Бюро по защите Сатверсме Айгара Спаранса. В тот же день материал опубликовал Aktuālais.info - малоизвестный портал с сотней подписчиков на Facebook. Через пару минут после того, как статья была опубликована на Aktuālais.info в сети Facebook, ею поделилась Баке - и в Twitter, и на Facebook. Люди высказывались и спрашивали, что это за портал.
В интернете доступная скупая информация. Портал создан в середине 2019 года, кем - не указано. Нет контактов, не указаны авторы публикаций. Портал обещает сообщать "обо всем актуальном", но статей немного и они созданы в порядке отбора. Темы соответствуют политической повестке дня JKP - обслуживание отходов, непорядки с железной дорогой, ограничение азартных игр. Многие материалы поданы в так называемом стиле "черного PR". Например, в прошлом году, в период, когда министра образования Илгу Шуплинску критиковали за нежелание снова утвердить на посту ректора Латвийского университета Индрикиса Муйжниекса, портал опубликовал материал анонимного "читателя". В нем, защищая министра, осуждают действия ЛУ, министра финансов Яниса Рейрса ("Единство"), а проиллюстрирована статья фотографией Рейрса из прошлого коммунистической молодежи.
Ссылку на статью в Facebook дальше передали ряд членов JKP и те, кто поддерживает эту партию. Например, депутаты Сейма Нормунд Жунна, Анита Муйжниеце, Эвита Залите-Гроса, руководитель Рижского отделения JKP Линда Медне, тогдашний советник министра образования Андрис Гросс. Другим материалом, посвященным еще одному критику, предшественнику Шуплински на посту министра образования Карлису Шадурскису, сразу в двух своих профилях поделилась сама Шуплинска. Будучи министром образования, она неоднократно указывала на важность медийной грамотности, один из принципов которой - делиться информацией только из достоверных и известных источников, которые не скрывают контакты и имена авторов.
На вопрос Re:Check, почему она распространила публикацию анонимного портала, Шуплинска не ответила. Другие представители JKP все как один сказли, что не знают, что это за портал.
"Понятия не имею", - была лаконичной руководитель бюро JKP Баке, которая, скорее всего, первой опубликовала ссылку на статью Стрикиса. Он первая, кто делиться многими другими статьями на Facebook. Бывший советник Шуплински по вопросам коммуникации, ныне создатель проекта Tava klase Гросс сказал: "Смотрю, если кто-то из моих знакомых опубликовал, и я это понимаю - что там написано, и там то, с чем я, возможно, могу согласиться, то тогда я публикую. Это все, что я об этом знаю".
Пресс-секретарь партии Оскар Максимов сказал, что о таком портале вообще не слышал.
Порицание правительства политическими мемами
JKP НЕ единственная политическая сила, которому оказывают поддержку в соцсетях таким способом. Re:Baltica уже писала про созданные представителем сферы маркетинга Альбертом Йодисом портал и страницу в сети Facebook, которая восхваляет Айвара Лембергса, "Союз зеленых и крестьян" и порицает конкурентов. С начала марта эту сеть дополнила страница на Facebook Nožēlojamā valdība [жалкое правительство]. Пользователю Facebook нелегко выяснить, кто ее создал. Например, информацию, что страницу "Жалкое правительство" создала Nacionālo mediju grupa, которой руководит Йодис, доступна только если пролистать все публикации до самого начала. Йодис Re:Check как и раньше уверяет, что у страницы нет направленности на восхваление какой-то конкретной партии, никто ему за ее содержание не платит, и все происходит в общественном порядке, "на что времени хватает".
Правительственную коалицию остро высмеивает еще одна страница на Facebook - полностью анонимная Troļļu sala [Остров троллей]. Несмотря на попытки привлечь подписчиков посредство оплаченной рекламы, их пока что мало - несколько сотен. Йодис говорит, что с этой страницы у него нет ничего общего и авторов надо искать где-то в другом месте.
"Согласие" переняло страницу с 30 тысячами подписчиков
Недавно в программе Starp citu Re:Baltica рассказывала, что партийной стала страница Es mīlu Latviju, где ранее в основном публиковались фотографии латвийских пейзажей. В январе этого года фотографии резко пропали со страницы, название изменилось на Es mīlu Latviju un Eiropu. Появились записи о безопасности в связи с Covid-19, опубликованные на ярко-красном фоне с логотипом "Согласия". Скорее всего, большинство более чем 30 тыс. подписчиков, которые смотрели фотографии природы, даже не заметили, как стали подписчиками "Согласия".
Записи на латышском языке на странице, несмотря на большое число подписчиков, особенной популярности среди подписчиков не получили, и с середины апреля новых постов нет. У эквивалентной страницы на русском языке - "Вместе" дела идут немного лучше, несмотря на 2000 подписчиков. Публикациями делятся сотни людей, в том числе лидер партии Нил Ушаков. Первый номер "Согласия" на выборах в Рижскую думу в этом году - Константин Чекушин говорит, что страница не создана для политических целей.
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