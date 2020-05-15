"Замечены около школы". В Таллинне по улицам ходят медведи, жителей просят оставаться дома

Как разворачивались события

В Таллинне в четверг утром заметили двух медведей. Спасатели и полицейские в пытались "вернуть медведей на природу", руководствуясь рекомендациями Департамента окружающей среды. Незадолго до 15:00 службы сообщали, что в любом случае полицейские и спасатели стремятся избежать усыпления и ранения животных. Поэтому спасательные работы требуют крайней осторожности.

В 15:17 медведя заметили в лесу в районе Музея под открытым небом и центра Rocca al Mare.

В 16:10 медведя заметили на парковке школы, поэтому движение движение там было ограничено.

В сотрудничестве с полицией Спасательный департамент развернул этим вечером операцию по поимке медведей около 19:00. На месте присутствует ветеринар, цель - усыпить медведей (снотворным). Ранее предполагалось, что животных удастся поймать в клетки.

В 20:29 спасатели сообщали, что медведица найдена, охотники вместе со спасателями и полицейскими двигались в сторону животного и искали возможность ее усыпить. Однако вскоре след был вновь потерян. Медведицу нашли с помощью дрона, но след вновь был утерян.

В 22:28 Спасательный департамент сообщил, что поиски зверей приостанавливаются из-за наступления темноты, они возобновятся завтра. Территория остается под охраной.

Спасательным служдам помогают охотники. ФОТО: Eero Vabamägi

В операции были задействованы также охотники и собаки-ищейки. Всего около 50 человек вместе со спасателями и полицейскими, а также задействован дрон.

Над Хааберсти летает дрон. ФОТО: Eero Vabamägi

По словам зоолога Алексея Туровского в передаче Ringvaade, смелость медведей обусловлена исчезновением людей с улиц города. Второй фактор - "голод и территориальность". Медведица просто ищет место, где может быть главной.

Видео: Поиск медведей в Таллинне

Чтобы спасательная операция удалась, спасатели и полицейские просят всех, кто проживает между Музеем под открытым небом и Раннамыйза-теэ, оставаться дома.

Также крайне важно, чтобы все домашние животные находились внутри помещений, потому что они могут помешать собакам, ищущим медведей, и даже получить травмы. Также следует быть внимательными и людям за пределами вышеуказанных территорий, потому что медведи могут уйти гораздо дальше.

Галерея: Попытка поймать медведей в Эстонии