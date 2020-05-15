"Замечены около школы". В Таллинне по улицам ходят медведи, жителей просят оставаться дома

В четверг, 14 мая, в столице Эстонии замечены медведи. В связи с этим спасатели просят людей оставаться дома. Накануне вечером спасатели и полиция проводили спецоперацию. Об этом пишет Rus.Postimees.
Как разворачивались события
В Таллинне в четверг утром заметили двух медведей. Спасатели и полицейские в пытались "вернуть медведей на природу", руководствуясь рекомендациями Департамента окружающей среды. Незадолго до 15:00 службы сообщали, что в любом случае полицейские и спасатели стремятся избежать усыпления и ранения животных. Поэтому спасательные работы требуют крайней осторожности.
В 15:17 медведя заметили в лесу в районе Музея под открытым небом и центра Rocca al Mare.
В 16:10 медведя заметили на парковке школы, поэтому движение движение там было ограничено.
В сотрудничестве с полицией Спасательный департамент развернул этим вечером операцию по поимке медведей около 19:00. На месте присутствует ветеринар, цель - усыпить медведей (снотворным). Ранее предполагалось, что животных удастся поймать в клетки.
В 20:29 спасатели сообщали, что медведица найдена, охотники вместе со спасателями и полицейскими двигались в сторону животного и искали возможность ее усыпить. Однако вскоре след был вновь потерян. Медведицу нашли с помощью дрона, но след вновь был утерян.
В 22:28 Спасательный департамент сообщил, что поиски зверей приостанавливаются из-за наступления темноты, они возобновятся завтра. Территория остается под охраной.
В операции были задействованы также охотники и собаки-ищейки. Всего около 50 человек вместе со спасателями и полицейскими, а также задействован дрон.
По словам зоолога Алексея Туровского в передаче Ringvaade, смелость медведей обусловлена исчезновением людей с улиц города. Второй фактор - "голод и территориальность". Медведица просто ищет место, где может быть главной.
Видео: Поиск медведей в Таллинне
Чтобы спасательная операция удалась, спасатели и полицейские просят всех, кто проживает между Музеем под открытым небом и Раннамыйза-теэ, оставаться дома.
Также крайне важно, чтобы все домашние животные находились внутри помещений, потому что они могут помешать собакам, ищущим медведей, и даже получить травмы. Также следует быть внимательными и людям за пределами вышеуказанных территорий, потому что медведи могут уйти гораздо дальше.
Галерея: Попытка поймать медведей в Эстонии
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