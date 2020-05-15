Гражданин Беларуси в Латвии хотел дать взятку - 10 евро. Его оштрафовали на 4300 евро

Мужчина был задержан на пограничном пункте в Силене.

Прицеп для перевозки грузового автотранспорта, въезжающего в Латвию через КПП в Силене, не прошел государственную проверку пригодности к эксплуатации.

Чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, водитель предложил пограничникам десять евро.

Даугавпилсская прокуратура оштрафовала его на 4300 евро.