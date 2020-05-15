Пт, 15.05.2020
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Гражданин Беларуси в Латвии хотел дать взятку - 10 евро. Его оштрафовали на 4300 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Прокуратура наложила штраф в размере 4300 евро на гражданина Беларуси. Он пытался дать взятку в размере десяти евро латвийским пограничникам.

Мужчина был задержан на пограничном пункте в Силене.

Прицеп для перевозки грузового автотранспорта, въезжающего в Латвию через КПП в Силене, не прошел государственную проверку пригодности к эксплуатации.

Чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, водитель предложил пограничникам десять евро.

Даугавпилсская прокуратура оштрафовала его на 4300 евро.

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