Гражданин Беларуси в Латвии хотел дать взятку - 10 евро. Его оштрафовали на 4300 евро

Прокуратура наложила штраф в размере 4300 евро на гражданина Беларуси. Он пытался дать взятку в размере десяти евро латвийским пограничникам.
Мужчина был задержан на пограничном пункте в Силене.
Прицеп для перевозки грузового автотранспорта, въезжающего в Латвию через КПП в Силене, не прошел государственную проверку пригодности к эксплуатации.
Чтобы не составлять протокол об административном правонарушении, водитель предложил пограничникам десять евро.
Даугавпилсская прокуратура оштрафовала его на 4300 евро.
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