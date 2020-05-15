Pasažieru vilciens в субботу вновь пустит поезд до Валги

С 17 марта, когда в Латвии были приостановлены международные пассажирские перевозки, этот поезд курсировал до Лугажи.

Поезда до Валги и обратно, как и раньше, будут курсировать дважды в день как по рабочим дням, так и по выходным.

Первый поезд после двухмесячного перерыва доставит пассажиров в Эстонию в субботу, 16 мая.

Пассажиры должны принимать во внимание, что в каждой из стран Балтии установлены собственные правила для ограничения распространения Covid-19, и следовать им.

Лиците напомнила, что пассажиры в поездах должны закрывать рот и нос масками или другим способом, по возможности покупать билеты в интернете и тщательно оценивать необходимость поездок в общественном транспорте.