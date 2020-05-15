Pasažieru vilciens в субботу вновь пустит поезд до Валги

С учетом открытия внутренних границ стран Балтии Pasažieru vilciens с субботы, 16 мая, возобновляет курсирование поездов по маршруту Рига - Валга - Рига, сообщила агентству LETA представитель предприятия Агнесе Лиците.
С 17 марта, когда в Латвии были приостановлены международные пассажирские перевозки, этот поезд курсировал до Лугажи.
Поезда до Валги и обратно, как и раньше, будут курсировать дважды в день как по рабочим дням, так и по выходным.
Первый поезд после двухмесячного перерыва доставит пассажиров в Эстонию в субботу, 16 мая.
Пассажиры должны принимать во внимание, что в каждой из стран Балтии установлены собственные правила для ограничения распространения Covid-19, и следовать им.
Лиците напомнила, что пассажиры в поездах должны закрывать рот и нос масками или другим способом, по возможности покупать билеты в интернете и тщательно оценивать необходимость поездок в общественном транспорте.
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