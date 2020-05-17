"Люди стали умнее". Латвийский медик "скорой" о работе в условиях Covid-19

Роберт Фурманис в медицине уже 18 лет. Он работает в специализированной бригаде Неотложной медицинской помощи, которая отправляется на вызовы, связанные с особо тяжелыми случаями. Ежедневно он спасает жизни людей, но, к сожалению, также видит, как они покидают этот мир".

"Особенно тяжело работать с детьми. В первую очередь, это ребенок и его лечение отличается. Во-вторых, эмоции родителей. Иногда приходится сообщать родителям плохие новости, этот момент особенно тяжелый", - рассказывает Фурманис.

За 18-летний опыт работы приходилось видеть многое, однако это тревожное время - нечто такое, чего еще не было.

Новый коронавирус застал врасплох. Даже медиков с многолетним опытом.

"Сначала было такое напряжение, неизвестность - что будет, какими будут обстоятельства, сколько будет больных. Это была такая эмоциональная нагрузка. У каждого свой "информационный пузырь", все реагировали по-разному. Но я хочу сказать, что мы были готовы ко всем ситуациям и шли на работу осознавая то, что будет сложно, но нам нужно работать, нужно делать свою работу, и в этом не было никаких сомнений", - говорит Фурманис.

"На каждый вызов мы едем в очках, это осложняет нашу работу. Раньше, когда мы не носили маски, не составляло никаких проблем бегом подняться на пятый этаж. С маской или респиратором бывает такое, что не хватает дыхания. Но, я думаю, мы рано или поздно к этому привыкнем, и работа без респиратора будет казаться нам чем-то странным", - рассказывает Фурманис.

Отвечая на вопрос журналистов о своих переживаниях, мужчина отметил: "Я боялся инфицироваться - все боятся инфицироваться.

Не хотелось заразиться не потому, что мне нужно было бы провести дома эти 14 дней или даже больше, если бы был положительный тест. Мне хотелось идти на работу, мне хотелось находиться в этой среде и работать, не думая ни о чем другом - дает ли там кто-то доплаты, это все второстепенно".

Он продолжает: "Зачем я вообще делаю это работу? Уже 18 лет. Ну, есть эта миссия, идеология, проблесковые маячки, выезды на вызовы. Не хотелось выходить из строя. Глядя на других коллег, которые работают, ты понимаешь, что в этот момент не можешь оставить работу... Все, кто работают в неотложной помощи, в случае чрезвычайной ситуации готовы выйти на работу".

Сравнивая докризисное время и то, то происходит сейчас, медик говорит, что Covid-19 изменил привычки общественности. Люди стали больше думать. Нужно ли им ехать к врачу? Действительно ли стоит звонить в 113? Может, какую-то проблему можно решить проще - позвонив семейному врачу.

При этом Фурманис говорит - еще ничего не закончилось.

"Первое - не нужно расслабляться. Второе - нужно соблюдать дистанцию, не нужно толпиться у кассы в магазине. Конечно, дезинфицировать и мыть руки. Есть много случаев, когда люди неправильно используют средства индивидуальной защиты. Им кажется, что они защищены, но на самом деле вирус уже на поверхности, например, на перчатках. Человек сел в машину, схватился за руль, телефон, поправил маску на лице. Маску нужно носить, но делать это нужно правильно", - подчеркнул врач.

"Спасать жизни удаленно, работая из дома, невозможно. Не получается проводить столько времени с семьей, сколько хотелось бы. При этом нужно думать, как ее защитить. Моя жена работает в туризме, ее работодатель в Дании, и поэтому она не может претендовать на пособие по простою. Посмотрим, как будет, и сможет ли наша семья прожить на зарплату врача", - говорит Фурманис.

Главное в условиях этого кризиса - оценить то, что раньше казалось привычным, очевидным, - говорит врач.

Видео: Полный выпуск Covid dienasgrāmatas (на латышском языке)