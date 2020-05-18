В морском контейнере из Вьетнама обнаружено восемь миллионов контрабандных сигарет

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в одном из морских контейнеров в Рижском свободном порту обнаружила примерно восемь миллионов сигарет без акцизных марок, сообщили RUS.TVNET в ведомстве.
В мае этого года, в ходе проверки информации о возможной контрабанде сигарет, сотрудники СГД задержали контейнер из Вьетнама.
За древесными гранулами были спрятаны 800 ящиков сигарет марки NZ 10 без акцизных марок.
По примерным подсчетам, в ящиках находились восемь миллионов сигарет.
Таким образом предотвращен ущерб государству в размере примерно миллиона евро. По факту контрабанды заведено уголовное дело.
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