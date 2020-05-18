ТНТ отправляет популярных блогеров выживать на "Остров героев"

Восьми популярным блогерам предстоит найти ответы на эти вопросы в новом реалити-шоу "Остров героев" на ТНТ!

Они отправятся выживать на необитаемый остров Мого-Мого в Панаме и покажут, на что способны без социальных сетей и интернета, без еды и крыши над головой. В этом проекте нет лайков, но есть желание выжить в экстремальных условиях и получить самый бесценный опыт в жизни (или хотя бы просто нормально поесть). Смотрите новое реалити-шоу "Остров героев" с 23 мая в 19.00 на ТНТ!

ФОТО: Пресс-фото

В новом реалити-шоу "Остров героев" 8 популярных блогеров - Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin отправятся на необитаемый остров Мого-Мого в Жемчужном архипелаге Панамы.

На острове блогеры проведут всего неделю. И за это время им придется пережить трансформацию, которую участники аналогичных телевизионных проектов переживают за 40 дней.

ФОТО: Пресс-фото

"Остров героев" - психологическое шоу, живой уникальный эксперимент. Здесь люди выживают не только без привычных благ цивилизации, но и в условиях социальных барьеров, эмоционального надлома и психологического дискомфорта.

Отсутствие еды - лишь небольшая часть этого эксперимента, которая быстрее всего обнажает человеческие чувства и эмоции. Участники проекта столкнутся не друг с другом, а, прежде всего, с самими собой.

Условия

"Остров героев" - это не просто квест или игра на выживание, это и есть выживание. Это не самодеятельность и веселые старты. Это настоящая и непредсказуемая жизнь, в которой приходится преодолевать психологические травмы и действовать на пределе своих возможностей. Смогут ли это сделать те, кто привык жить ради подписчиков?

Участники возьмут с собой только одежду и по одной вещи, которую сочтут самой важной на проекте. Обеспечивать себя едой, кровом и даже огнем герои шоу будут самостоятельно! Никаких поблажек и никаких "подкормок" вне камер. Никаких фотошопов, Instagram-луков и брендовой одежды! Только реальность, только дикая природа и навыки, которые им придется вспомнить или освоить. Какая разница, сколько у тебя подписчиков в Instagram, если ты не умеешь добыть себе еду?