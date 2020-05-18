Пн, 18.05.2020
Латвия позиционирует себя как нация интровертов. Страна специально создана для самоизоляции. Журналист Леонид Рагозин для Washington Post

В Вакарбулли будут пастись "мобильные" коровы

ФОТО: Latvijas Dabas fonds

В понедельник, 18 мая, мобильное стадо коров Латвийского фонда природы прибыло на поля Вакарбулли в Риге. На полях в этом районе столицы будут пастись семь коров. 

Мобильное стадо, в котором более 70 коров и 200 овец, создано с целью восстановить поля естественным путем по всей Латвии. Это инновационный подход по уходу за полями, который применяют и в странах Балтии, и в Европе. 

Площадь, на которой коровы будут пастись в Вакарбулли, составляет 27 гектаров. Жителей призывают не подходить к коровам и держать собак на привязи. 

"Мобильное стадо уникальное, потому что дает возможность ухода за труднодоступными территориями. На растительный мир в Вакарбулли влияет близость воды и перепады уровня в Булльупе и Лиелупе. Покосить и убрать старую траву там сложно. Ожидаем, что выпас улучшит ситуацию", - сказала агентству LETA глава Управления окружающей среды Департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке. 

Мобильное стадо пасется и в других самоуправлениях Латвии. 

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