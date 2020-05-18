В Вакарбулли будут пастись "мобильные" коровы

Мобильное стадо, в котором более 70 коров и 200 овец, создано с целью восстановить поля естественным путем по всей Латвии. Это инновационный подход по уходу за полями, который применяют и в странах Балтии, и в Европе.

Площадь, на которой коровы будут пастись в Вакарбулли, составляет 27 гектаров. Жителей призывают не подходить к коровам и держать собак на привязи.

"Мобильное стадо уникальное, потому что дает возможность ухода за труднодоступными территориями. На растительный мир в Вакарбулли влияет близость воды и перепады уровня в Булльупе и Лиелупе. Покосить и убрать старую траву там сложно. Ожидаем, что выпас улучшит ситуацию", - сказала агентству LETA глава Управления окружающей среды Департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке.

Мобильное стадо пасется и в других самоуправлениях Латвии.

Ja ganības ir pļavas Gaujas abās pusēs, tad ganāmpulks ir jāsadala un daļai jāmetas peldus! Tā iet mūsu projekta GrassLIFE partneru saimniecībā Andruks Virešu pagasta Līves ciemā. #projektsgrasslife pic.twitter.com/l4dmRRjomq — Latvijas Dabas fonds (@LDF_lv) May 11, 2020