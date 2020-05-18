После ревизии в Минкультуры и VARAM Госконтроль обратится в прокуратуру

В качестве примера Госконтроль упомянул Саласпилсский ядерный реактор, из изначально выделенных на который 8,5 млн евро Министерство по делам окружащей среды и регионального развития (VARAM) 3,5 млн евро перераспределило на совершенно другие цели.

Еще примерно столько же денег находится на счетах ответственного за демонтаж Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Остальные средства - около 1,5 млн евро, были потрачены на содержание ядерного реактора и хранилища реактивных отходов Radons.

Госконтроль намерен обратиться в прокуратуру и по другому нарушению в VARAM, связанному Управлением по охране природы, которое назначило арендную плату земельного участка, где можно добывать полезные ископаемые. Госконтроль полагает, что таким образом госбюджет лишился внушительных доходов - 273 463 евро в 2019 году и 154 785 евро в 2018 году.

Также Госконтроль попросит прокуратуру оценить констатированные в Министерстве культуры возможные нарушения в связи с присвоением стипендий девяти представителям творческих профессий. Общая сумма составила 11 452 евро.

Госконтроль обратит внимание прокуратуры и на то, что действия VARAM, не запрашивая и не оценивая документы относительно расходования средств на информирование жителей об административно-территориальной реформе, не позволяет убедиться в целесообразности и эффективности потраченных на эти цели 39 891 евро.