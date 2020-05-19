Covid-19 в Латвии: три новых случая и две смерти

Умершие были в возрастной группе от 60 до 65 лет и от 85 до 90 лет, у них были хронические заболевания.

В минувшие сутки госпитализированы два человека с Covid-19. В больницах находятся 27 пациентов, состояние 24 - средней тяжести, трех - тяжелое, сообщает SPKC.

Из стационара выписан 131 пациент, выздоровели 694, скончался 21 человек.

Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 90 968 анализов, положительными были 1012.