Covid-19 в Латвии: три новых случая и две смерти

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 1845 анализов, положительными были три, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Всего Covid-19 в Латвии обнаружен у 1012 человек.
Умершие были в возрастной группе от 60 до 65 лет и от 85 до 90 лет, у них были хронические заболевания.
В минувшие сутки госпитализированы два человека с Covid-19. В больницах находятся 27 пациентов, состояние 24 - средней тяжести, трех - тяжелое, сообщает SPKC.
Из стационара выписан 131 пациент, выздоровели 694, скончался 21 человек.
Всего с момента начала распространения Covid-19 в Латвии проведено 90 968 анализов, положительными были 1012.
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