Хранение зимней одежды: освобождаемся от лишнего и правильно упаковываем

Хранение зимней одежды до следующего сезона для некоторых людей может стать вызовом не только потому, что это объемная работа, но и потому, что важно сделать это правильно, чтобы в тот момент, когда наступит зима, не возникло неприятных сюрпризов, и одежду можно было бы снова использовать. Консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили семь советов, которые позволят сделать этот процесс как можно более приятным, удостоверившись, что одежда хорошо сохранится.

Выделенная только для сезонных вещей часть шкафа позволяет намного легче выбирать и комплектовать одежду, поэтому эксперты по стилю VAN GRAAF советуют в начале нового сезона сделать этот важный шаг, чтобы в течение всего весеннего сезона наслаждаться хорошо просматриваемым шкафом.

"Редко кому удается надолго сохранить шкаф в соответствии со стандартами Марии Кондо, и каждая ревизия шкафа требует решимости. Поэтому надо помнить о приятном ощущении от того, что шкаф хорошо просматривается и в нем нет лишних, не актуальных для сезона вещей",

- отмечает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.

1. Убедись, что все чистое

Прежде чем приступить к складыванию одежды в коробки, надо удостовериться, что вся одежда чистая, выстиранная и без пятен. В наше время многие предметы одежды можно стирать в стиральной машине, в том числе и пуховики (их можно положить в машину вместе с теннисными мячиками, для сохранения пухлого вида). А вот пальто, кашемировые кофты и изделия из шелка лучше отнести в химчистку. Помните, что, прежде чем положить куртку в стиральную машину или отнести в химчистку, важно проверить карманы, в которых могли остаться деньги, салфетки, жевательная резинка и т.п.

2. Освободись от лишнего

Прежде чем стирать одежду или убирать ее на хранение, подумайте, захотите ли вы носить ее и в следующем сезоне - не стала ли она велика или мала, доставляет ли радость. Если одежда хорошего качества, но самому носить ее больше не хочется, помните, что ее можно отдать для благотворительности, сдать на вторичную переработку или организовать обмен одеждой с друзьями. Твоя одежда или обувь доставит кому-нибудь радость, а у тебя освободится место в шкафу для чего-то нового.

3. Подготовительные работы