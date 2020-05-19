Хранение зимней одежды: освобождаемся от лишнего и правильно упаковываем

На улице ощущается дыхание тепла, свидетельствующее о том, что уже наступила весна. Хотя в этом году ждать пришлось дольше, чем обычно, но теперь можно спокойно убрать на антресоли зимние пальто, шапки и шарфы, чтобы освободить в шкафу место для весенней одежды.
Хранение зимней одежды до следующего сезона для некоторых людей может стать вызовом не только потому, что это объемная работа, но и потому, что важно сделать это правильно, чтобы в тот момент, когда наступит зима, не возникло неприятных сюрпризов, и одежду можно было бы снова использовать. Консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили семь советов, которые позволят сделать этот процесс как можно более приятным, удостоверившись, что одежда хорошо сохранится.
Выделенная только для сезонных вещей часть шкафа позволяет намного легче выбирать и комплектовать одежду, поэтому эксперты по стилю VAN GRAAF советуют в начале нового сезона сделать этот важный шаг, чтобы в течение всего весеннего сезона наслаждаться хорошо просматриваемым шкафом.
"Редко кому удается надолго сохранить шкаф в соответствии со стандартами Марии Кондо, и каждая ревизия шкафа требует решимости. Поэтому надо помнить о приятном ощущении от того, что шкаф хорошо просматривается и в нем нет лишних, не актуальных для сезона вещей",
- отмечает руководитель рижского магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.
1. Убедись, что все чистое
Прежде чем приступить к складыванию одежды в коробки, надо удостовериться, что вся одежда чистая, выстиранная и без пятен. В наше время многие предметы одежды можно стирать в стиральной машине, в том числе и пуховики (их можно положить в машину вместе с теннисными мячиками, для сохранения пухлого вида). А вот пальто, кашемировые кофты и изделия из шелка лучше отнести в химчистку. Помните, что, прежде чем положить куртку в стиральную машину или отнести в химчистку, важно проверить карманы, в которых могли остаться деньги, салфетки, жевательная резинка и т.п.
2. Освободись от лишнего
Прежде чем стирать одежду или убирать ее на хранение, подумайте, захотите ли вы носить ее и в следующем сезоне - не стала ли она велика или мала, доставляет ли радость. Если одежда хорошего качества, но самому носить ее больше не хочется, помните, что ее можно отдать для благотворительности, сдать на вторичную переработку или организовать обмен одеждой с друзьями. Твоя одежда или обувь доставит кому-нибудь радость, а у тебя освободится место в шкафу для чего-то нового.
3. Подготовительные работы
Подготовительные работы надо начинать с выбора правильных ящиков или мешков. Если планируешь приобрести ящики для хранения, то важно помнить, что следует выбирать ящики, которые послужат не один раз, в них не будут попадать влага, пыль и, одновременно, их будет легко перемещать. Складывая одежду, обратите внимание, все ли пуговицы на месте, в порядке ли молнии, не распоролась ли одежда в каких-то местах. Прежде чем убрать вещи на хранение, отремонтируй их или отнеси в швейный салон, ведь, когда начнется следующий сезон, об этом можно и забыть!
4. Куда и как сложить одежду?
Не желательно складывать одежду очень плотно, потому что она примнется, упаковка будет слишком тяжелой и, когда возникнет необходимость, ее будет трудно перемещать или найти среди хранящихся вещей. Рекомендуется также разделить одежду по видам - джемперы к джемперам, куртки - к курткам. После химчистки не забудь снять пластиковую упаковку, чтобы одежда могла дышать!
5. Обувь
Обувь также важно привести в порядок, прежде чем убрать ее до следующей зимы: очистить от грязи и соли, просушить. Прежде чем положить обувь в коробку, рекомендуется набить носки обуви бумагой, чтобы она не потеряла свою форму. Длинные сапоги рекомендуется разместить так, чтобы они находились в вертикальной позиции, положив в них какую-нибудь бутылку или установив на штатив.
6. Место хранения
Убедитесь, что ящики поставлены в темное, прохладное и сухое место. Если размеры шкафа позволяют, то одежду можно положить на верхние полки, где она не будет мешать доступу к повседневным вещам. Ящики с вещами можно убрать под кровать или в ящики для белья. Если в жилище есть какая-нибудь кладовка, то это место будет наиболее подходящим. Гараж - не лучшее место из-за влажности и возможных запахов.
7. Вакуум
Лучшее решение для хранения любой сезонной одежды - вакуумная упаковка. Таким образом одежда будет занимать меньше места и не будет доступа для влаги, пыли или насекомых.
Хороша та работа, которая уже сделана! С приходом зимы сможем открыть ящики, в которых одежда будет готова к немедленному использованию!
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