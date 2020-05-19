Душа хлеба: свойства натуральных дрожжей

Специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальной сетью розничной торговли ELVI и Fazer Latvija рассказывают о самых ценных свойствах натуральных дрожжей и почему они делают хлеб таким особенным.

Все гениальное просто. Натуральные дрожжи состоят только из двух компонентов - муки и воды, но именно это подчеркивает нюансы вкуса хлеба и делает вкус полноценным, потому что в процессе образования натуральных дрожжей медленно раскрываются лучшие вкусовые свойства муки.

Магия ферментации. Натуральные дрожжи образуются, когда в процессе брожения начинается симбиоз естественной зерновой и воздушной микрофлоры. И мука, и воздух содержат клетки диких дрожжей и различные бактерии, которые в процессе ферментации начинают расти и развиваться. Во время брожения образуется сложное сочетание ароматов с кисловатыми фруктовыми нюансами, которые впоследствии можно почувствовать в хлебе.

Та же мука - другой результат! Для натуральных дрожжей используется та же мука, что и для производства любого другого хлеба, но именно процесс ферментации значительно повышает пищевую ценность хлеба. Исследования показывают, что во время ферментации молочнокислые бактерии выделяют антиоксиданты и повышают уровень фолиевой кислоты в хлебе.

Здоровый хлеб - длительная энергия! Высококачественный и полезный ржаной хлеб и пшеничный хлеб, в приготовлении которых используют проросшие зерна,– это ценный источник клетчатки, которая способствует нормальному функционированию кишечного тракта. Такой продукт содержит много витаминов группы В, которые жизненно необходимы для нервной системы, сердечно-сосудистой системы, а также полезные углеводы, которые распадаются медленно, выделяя много энергии, гарантируя длительное чувство сытости.

Качественный и хороший хлеб, приготовленный из натуральных дрожжей, уже долгое время является неотъемлемой частью латвийского меню - он обеспечивает ценные и необходимые питательные вещества нашему организму, поэтому высококачественный хлеб обязательно должен входить в меню здорового питания.Научитесь готовить хлеб из натуральных дрожжей самостоятельно или выбирайте качественную продукцию из натуральных дрожжей на полках магазинов!