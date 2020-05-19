Душа хлеба: свойства натуральных дрожжей

В последние годы хлебные дрожжи стали легендой. Опытные повара готовят их сами или передают способ приготовления друг другу как ценное сокровище, ведь именно хорошие натуральные дрожжи являются одним из важнейших ингредиентов качественного хлеба.
Специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальной сетью розничной торговли ELVI и Fazer Latvija рассказывают о самых ценных свойствах натуральных дрожжей и почему они делают хлеб таким особенным.
Все гениальное просто. Натуральные дрожжи состоят только из двух компонентов - муки и воды, но именно это подчеркивает нюансы вкуса хлеба и делает вкус полноценным, потому что в процессе образования натуральных дрожжей медленно раскрываются лучшие вкусовые свойства муки.
Магия ферментации. Натуральные дрожжи образуются, когда в процессе брожения начинается симбиоз естественной зерновой и воздушной микрофлоры. И мука, и воздух содержат клетки диких дрожжей и различные бактерии, которые в процессе ферментации начинают расти и развиваться. Во время брожения образуется сложное сочетание ароматов с кисловатыми фруктовыми нюансами, которые впоследствии можно почувствовать в хлебе.
Та же мука - другой результат! Для натуральных дрожжей используется та же мука, что и для производства любого другого хлеба, но именно процесс ферментации значительно повышает пищевую ценность хлеба. Исследования показывают, что во время ферментации молочнокислые бактерии выделяют антиоксиданты и повышают уровень фолиевой кислоты в хлебе.
Здоровый хлеб - длительная энергия! Высококачественный и полезный ржаной хлеб и пшеничный хлеб, в приготовлении которых используют проросшие зерна,– это ценный источник клетчатки, которая способствует нормальному функционированию кишечного тракта. Такой продукт содержит много витаминов группы В, которые жизненно необходимы для нервной системы, сердечно-сосудистой системы, а также полезные углеводы, которые распадаются медленно, выделяя много энергии, гарантируя длительное чувство сытости.
Качественный и хороший хлеб, приготовленный из натуральных дрожжей, уже долгое время является неотъемлемой частью латвийского меню - он обеспечивает ценные и необходимые питательные вещества нашему организму, поэтому высококачественный хлеб обязательно должен входить в меню здорового питания.Научитесь готовить хлеб из натуральных дрожжей самостоятельно или выбирайте качественную продукцию из натуральных дрожжей на полках магазинов!
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