Принц Чарльз призвал британцев помочь крестьянам со сбором урожая

Принц Чарльз присоединился к кампании, которая, обращаясь к патриотическим чувствам, призывает британцев помочь собрать урожай овощей и фруктов.

"Нам необходима целая армия людей, чтобы собрать в этом году урожай фруктов и овощей Великобритании", - говорит Чарльз на видео.

В своем выступлении он упомянул Армию Земли - женское движение, которое начало работать в сельском хозяйстве во время Второй мировой войны, чтобы мужчины смогли присоединиться к вооруженным силам.

Обычно британские фермеры на время сбора урожая нанимают мигрантов из менее процветающих стран ЕС, но в этом году из-за Covid-19 они остались в своих странах.

Нынешняя ситуация вызывает вопросы о сельскохозяйственном секторе после окончания переходного периода Brexit. Напомним, Великобритания планирует ввести новую иммиграционную систему, которая положит конец свободному передвижению людей и определит приоритет для высококвалифицированной рабочей силы.