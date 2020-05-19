Пугающий диагноз - опущение матки. Что необходимо знать женщинам

Что собой представляет это заболевание, как выражается и почему с ним связано так много мифов и предрассудков, поясняет гинеколог Юргис Витолс, врач клиники JV Klīnika.

Миф: только у женщин в возрасте

"Этот миф - самый распространенный", - подчеркивает др. Витолс. Предположение, что опущение матки или стенок влагалища встречается только у женщин в возрасте, ошибочно.

"Разумеется, у женщин в менопаузе опущение встречается чаще, но с такой же вероятностью опущение матки или даже ее выпадение может случиться и у молодой женщины",

- рассказывает специалист JV Klīnikа.

Миф: опущение матки - это заболевание

Опущение матки не является болезнью, а анатомическим изменением в органах, таким же как грыжа брюшной стенки, только в этом случае - это грыжа в малом тазу, выдавливающая матку наружу. Это функциональные изменения в организме, существенно ухудшающие качество жизни и влияющие на ежедневную активность женщины.

Миф: вызывает тяжелая физическая нагрузка

И в настоящее время большое количество женщин на протяжении своей жизни сталкиваются с серьезной физической нагрузкой. "Было бы неправильно утверждать, что с опущением матки сталкиваются только те женщины, которые выполняют тяжелую физическую работу", - отмечает др. Витолс.

В группе повышенного риска находятся женщины, занимающиеся поднятием тяжестей, когда необходимо повторное напряжение живота, а также в случаях, когда регулярно употребляются стероидные противовоспалительные средства.

Также появление пролапса (выпадения, опущения) может спровоцировать хроническое заболевание легких (бронхит, хроническое обструктивное заболевание легких), поэтому очень важно адекватное лечение таких заболеваний. "Если у женщины продолжительный кашель, живот находится в постоянном напряжении, что не может не повлиять на состояние области малого таза. По этой причине в группу риска включены и курильщицы", - отмечает специалист.

Самыми значительными факторами риска являются беременность и роды, а также упомянутое выше курение, ожирение, сильное похудение, частые запоры. Это еще одна причина соблюдать сбалансированную диету - в рацион необходимо включать много клетчатки и употреблять достаточное количество жидкости.

Миф: кесарево сечение - спасение

"Еще один миф, что опущение матки не затрагивает женщин, у которых не было вагинальных родов. Необходимо понимать, что беременность сама по себе уже создает растяжение и деформацию связок, что может привести к опущению", - отмечает др. Витолс.

Миф: можно вылечить упражнениями

Чтобы снизить пролапс небольшой степени или снизить риск его появления, мышцы и связки, отвечающие за нахождение органов в правильном месте, необходимо укреплять, выполняя упражнения Кегеля.

"Женщинам после родов рекомендуются упражнения Кегеля для зоны малого таза, однако они эффективны лишь в том случае, если начаты своевременно. Уже выраженное опущение никогда не сможет быть скорректировано упражнениями. Упражнения Кегеля рекомендуются женщинам в качестве профилактики, но их необходимо выполнять на протяжении долгого времени, один месяц не даст результата. Требуется несколько месяцев, чтобы говорить о каком-либо результате", - рассказывает др. Витолс.

Миф: операция - это первый шаг

Операция необходима лишь в том случае, если физиотерапия не в состоянии помочь, а также у женщины жалобы или проблемы, объясняющиеся появлением опущения, например, запоры, боли в нижней части живота, ощущение давления во влагалище.

В лечении применяются два вида операций - классическая или вагинальная и лапароскопическая, что означает малоинвазивную хирургию. Минус вагинальной операции в том, что травмируется слизистая влагалища, а также, если удаляется матка, уменьшается длина (размер) влагалища.