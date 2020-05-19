На всей улице Бривибас пройдет пикет против строительства здания СГБ на месте бывшего велотрека

Участники акции протеста с плакатами в руках растянутся от памятника Свободы до территории велотрека. Поскольку ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, предусматривают, что в пикете могут участвовать не более 25 человек, заявки поданы от 16 организаторов.

Планируется, что пикетчики будут стоять на расстоянии более 10 метров друг от друга.

Участники акции будут требовать сохранения деревьев и значимой культурно-исторической территории.

ФОТО: Facebook/Marsa parks

Четыре общественные организации смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание в этом месте парка, чтобы "не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss".

Ранее в Службе государственной безопасности агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы.