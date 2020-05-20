Без звонков, но с играми с Арчи: Гарри и Меган отметили годовщину свадьбы

Два года назад, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри сыграли "свадьбу года". В этом году возлюбленные отмечают вторую годовщину свадьбы уже в совершенно другом статусе - без королевских полномочий. К тому же празднование прошло на другом континенте - в Калифорнии.
Если недавнее празднование дня рождения малыша Арчи прошло с приготовлением торта из органических продуктов и сеансом видеосвязи с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то годовщину свадебного торжества Меган и Гарри решили отметить тихо и совсем скромно, узким кругом. Согласно словам королевского эксперта Омида Скоби, пара отменила все рабочие звонки в этот день, хотя всегда много общаются с сотрудниками благотворительных организаций.
Он отметил, что супруги планировали весь этот день много играть с сыном и наслаждаться обществом друг друга.
Напомним, к слову, в 2019 году принц Гарри подарил супруге авторское кольцо от прославленного ювелира Лоррейн Шварц.
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