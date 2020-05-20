Без звонков, но с играми с Арчи: Гарри и Меган отметили годовщину свадьбы

Если недавнее празднование дня рождения малыша Арчи прошло с приготовлением торта из органических продуктов и сеансом видеосвязи с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма, то годовщину свадебного торжества Меган и Гарри решили отметить тихо и совсем скромно, узким кругом. Согласно словам королевского эксперта Омида Скоби, пара отменила все рабочие звонки в этот день, хотя всегда много общаются с сотрудниками благотворительных организаций.