Она учит девушек "улыбаться глазами": с несовершенной фигурой, но с деловой хваткой - Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс - соавтор и лицо одного из самых культовых реалити-шоу, но что мы знаем о ней? Рассказываем об одной из самых успешных американских моделей!

Еще несколько десятков лет назад никто и подумать не мог, что подиумы и обложки глянцевых журналов будут украшать темнокожие модели. Но появились Иман, Наоми Кэмпбелл и Тайра Бэнкс. Считается, что именно Тайре принадлежит инициатива продвигать в модной индустрии девушек с "нестандартной красотой".

Детство и юность

Училась модель довольно неплохо, однако отношения с ровесниками не складывались: Бэнкс была очень худой и нескладной, что часто становилось причиной издевательств. Став старше, Тайра Бэнкс взялась за совершенствование себя и вскоре превратилась в девушку модельной внешности.

По окончании высшей школы Тайра поступила в Калифорнийский университет, но быстро поняла, что больше всего ее привлекает модельная карьера. В 17 лет пришел первый выгодный контракт с престижным модельным агентством. Так и началось восхождение по карьерной лестнице.

Модельная карьера

Согласно условиям подписанного контракта, 17-летняя модель отправляется в Париж, где производит фурор сразу же после первого выхода на подиум. Только за первую неделю в столице моды она получила предложения от 25 дизайнеров. Это был самый успешный результат для новичка в сфере моделинга.

Так Бэнкс стала первой афроамериканкой, которая красовалась на обложках Victoria's Secret catalog, GQ и других модных журналов. Кроме того, Chanel и Ralph Lauren предлагали ей работу.

Какое-то время модель проживала в Париже, где сотрудничала с такими именитыми брендами, как Oscar de la Renta, Donna Karan, Christian Dior, Dolce & Gabbana, и многими другими. Ее снимки появляются на обложках Harper’s Bazar, Vogue, Elle, Cosmopolitan.

В 1997 году Тайра становится лауреатом премии "Супермодель года", которую вручал телевизионный музыкальный канал VH1. А уже в 2005 году модель сообщает, что решила сосредоточиться на съемках в кино.

Кинематограф

Кинематографическая история Тайры Бэнкс началась в 1990-е. Модели достались второстепенные роли в картинах "Черный или белый" и "Полицейские под прикрытием".

Только в 1995 году Бэнкс смогла получить роль, после которой режиссеры обратили на нее более пристальное внимание. В фильме "Высшее образование" она появилась вместе с Омаром Эппсом, Лоуренсом Фишборном, Дженнифер Коннелли и Кристи Свэнсон. В этом же году Тайру позвали в сериал "Безумное телевидение".

Конец 90-х был щедрым для Бэнкс на яркие роли:

"Журнал мод", "Хьюли", "Проклятый дом" и "К черту любовь".

Абсолютно все перечисленные фильмы получили положительную оценку критиков, за Тайрой также закрепилось звание актрисы. Последовал ряд киноработ. Почти каждая получала положительный отзыв.

Тайра - телеведущая

В 2005-м темнокожая модель и актриса представила зрителям "Шоу Тайры Бэнкс". Формат передачи в ряде моментов был похож на "Шоу Опры Уинфри". За проект Тайра получила премию Daytime Emmy Award. Затем последовало еще одно шоу - "Красота наизнанку", которое она вела вместе с Эштоном Кутчером.

Однако настоящий успех пришел после выхода шоу "Топ-модель по-американски".

Тут модель выступила сразу в качестве продюсера, судьи и ведущей. Суть проекта, наверно, знают все: девушки соревнуются за звание стать моделью. 22 сезона Тайра была центром проекта, но в один момент уступила место певице Рите Оре. Ненадолго - на один сезон. В 2017 году звезда вернулась.

Диеты и фигура

Звездная красотка не сидит на строгих диетах и не отличается особой худобой. Свою форму она поддерживает спортом. В числе увлечений Тайры - баскетбол и теннис. Фото Бэнкс в купальнике и без макияжа, особенно в последнее время, не раз подвергались критике со стороны подписчиков. Но однажды модель ответила всем недоброжелателям:

"Всем, кто говорит гадости обо мне или о других женщинах с моими формами, я хочу сказать только одно: поцелуйте мою жирную з***".

Музыка

В 2004 году модель, актриса и телеведущая решила покорить еще одно направление, продемонстрировав неплохие вокальные данные:

До этого Тайра не пела, а просто участвовала в клипах знаменитых музыкантов, в том числе Майкла Джексона, Тины Тернер и Джорджа Майкла.

Образование

В 2012-м Тайра получила диплом Гарвардской бизнес-школы. Модель училась под чужим именем, проживала в общежитии и всячески маскировалась. Однако правда скоро всплыла.

Личная жизнь

У звезды всегда было много ухажеров. Однако они менялись со впечатляющей скоростью.

Долгое время она встречалась с музыкантом Seal’ом, бывшим мужем супермодели Хайди Клум, затем - со звездой баскетбола Крисом Уэббером и актером Уиллом Смитом.

В сентябре 2015 года Тайра Бэнкс в интервью журналу People призналась, что безуспешно пыталась забеременеть, даже прошла несколько процедур ЭКО.

Звезда честно рассказала, что в молодости не думала о детях, а сосредоточилась на карьере. В 2016-м Тайра с возлюбленным - шведским фотографом и предпринимателем Эриком Аслой - прибегли к помощи суррогатной матери. Тогда она сама рассказала о рождении сына в своем Instagram. Мальчика назвали Йорком. В 2017-м пара распалась.

Что сейчас?

Сейчас многогранная звезда читает в Стэнфордском университет курс "Как построить и расширить собственный бизнес".

Помимо того, Бэнкс - одна из участниц жюри шоу America’s Got Talent. Сейчас она продолжает вести "Топ-модель по-американски". Последнее шоу она планирует завершить на 25-м сезоне, собрав победительниц из предыдущих выпусков.