Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни через Zoom

Суд признал виновным 37-летнего жителя Малайзии Пунитана Гэнасана за контрабанду наркотиков в 2011 году. В материалах дела говорится, что он ввез в Сингапур из Малайзии 28 граммов героина.

Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Reuters отмечает, что в Сингапуре из-за карантина отложили многие судебные процессы. При этом приговоры по важным делам выносят дистанционно.

Замдиректора азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон сказал, что использование смертной казни в Сингапуре это бесчеловечная вещь.

А приговаривать человека к смерти дистанционно, по его словам, это еще более жестоко.

Контрабанда наркотиков - одно из самых тяжких преступлений в Сингапуре. По закону, за перевозку 15 граммов героина или 30 граммов кокаина грозит смертная казнь.