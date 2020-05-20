Суд в Сингапуре приговорил человека к смертной казни через Zoom

В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom. Об этом 20 мая сообщает Reuters со ссылкой на представителя суда.
Суд признал виновным 37-летнего жителя Малайзии Пунитана Гэнасана за контрабанду наркотиков в 2011 году. В материалах дела говорится, что он ввез в Сингапур из Малайзии 28 граммов героина.
Это первый случай в стране, когда смертная казнь вынесена по видеоконференции, сообщила ТАСС официальный представитель суда Куань Цянь Ин. Суды проводятся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.
Reuters отмечает, что в Сингапуре из-за карантина отложили многие судебные процессы. При этом приговоры по важным делам выносят дистанционно.
Замдиректора азиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон сказал, что использование смертной казни в Сингапуре это бесчеловечная вещь.
А приговаривать человека к смерти дистанционно, по его словам, это еще более жестоко.
Контрабанда наркотиков - одно из самых тяжких преступлений в Сингапуре. По закону, за перевозку 15 граммов героина или 30 граммов кокаина грозит смертная казнь.
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