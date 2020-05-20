У работников детсада Sprīdītis в Валмиере ошибочно диагностировали Covid-19

В Центре профилактики и контролю заболеваний (SPKC) подтвердили, что они получали такую информацию, отметив при этом, что тесты проводились в Centrālā laboratorija. Неверный результат не повлияет на общую статистику Covid-19, так как он не были включен в систему.

Мелеце рассказала, что самоуправление организует сдачу анализов на Covid-19 для работников всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Вчера, 19 мая, тесты сдавали работники детского сада Sprīdītis.

Повторный тест подтвердил, что у четырех сотрудников учреждения был ошибочно диагностирован Covid-19.

После получения первых результатов, в заведении были приняты меры безопасности, проинформировали работников и родителей. Детский сад действовал согласно рекомендациям SPKC. Также оперативно все были проинформированы и об ошибочных результатах.

Четыре сотрудника, получившие ошибочные результаты, будут еще раз отправлены еще на один анализ, а также не будут посещать рабочее место до тех пор, пока не получат повторные негативные результаты.

В детском саду указали, что родители могут приводить своих детей в дошкольное учреждение начиная с завтрашнего дня, 21 мая.