В наше время, когда во всём мире бушует пандемия, геополитические интересы и не собирались исчезать с мировой арены. Принимая во внимание роль реваншизма в жизни современной российской правящей элиты, оппортунистические кампании по дезинформации идут полным ходом.

Одной из самых популярных тематик является весть о том, что Балтийские государства никоим образом не способны постоять сами за себя. Начав кампанию по дезинформации, Россия пытается создать картину, что Латвия является несостоявшимся государством (failed state), что означает, что она неспособна решать даже минимальные государственные задачи. Пророссийские СМИ пытаются воссоздать идею, что Латвия "благодаря" слабой политической элите уже практически в течение 30 лет успешно переживает свой закат.

Данная статья написана в рамках проекта "Кампании по дезинформации против Латвии, ЕС и НАТО: исследование историй" в серии статей, выпущенных Центром исследований политики Восточной Европы. Проект реализуется при поддержке International Republican institute (IRI). В его процессе регулярно просматриваются интернет-СМИ, используя созданное IRI средство для мониторинга СМИ - Versus. Собранные таким образом данные использованы для создания различных статей.

Безграничное счастье СССР

Начало 2020 года ознаменовалось повышением активности оппортунистической кампании по дезинформации в России, где реализуются попытки использовать различные события для искажения информации с целью оклеветать Латвию. В начале этого года было опубликовано решение Рабочей группы мировой центральной организации по финансовым операциям для борьбы с отмыванием денег для того, что не подвергнуть Латвию усиленному надзору за финансами и не допустить включения Латвии в так называемый "пятый список" государств, в которых констатированы стратегические упущения в борьбе с отмыванием финансовых средств и поддержкой терроризма.

На наш взгляд, сообщения такого рода несут положительный характер, так как подчёркивают вклад государства в совершенствование финансового сектора, в свою очередь пророссийские СМИ не замедлили использовать ситуацию для полирования негативной информации о нашей стране. Например, портал Sputnik News сообщил, что нет никакого повода для ликования.

Правительство Латвии упрекнули в некомпетентности, так как в финансовой сфере были введены слишком строгие ограничения и банки фактически были запуганы до такой степени, что они опасаются выдавать кредиты простым людям, в свою очередь ограничение в обслуживании нерезидентов доведет до полного истощения зарубежных (читай – российских) инвестиций. Tаким образом латвийское правительство уличили в удушении экономики с целью выполнения руководящих линий истинных "хозяев", и ко всему этому добавилась еще одна весть о том, что тактика по отношению к нерезидентскому сектору была осуществлена в интересах зазнавшихся Брюсселя и Вашингтона.

Для подтверждения некомпетентности государства нередко используются даже так называемые "говорящие головы".

Таким образом комментарии профессора и доктора экономики Латвийского университета Петериса Звидриньша о тенденциях развития демографической ситуации в Латвии и возможных последствиях незамедлительно были преувеличены и перекроены. Несмотря на то, что проблема депопуляции вовсе не отрицается, пророссийские СМИ использовали возможность определить "козла отпущения".

Незамедлительно виновником демографических проблем была объявлена непоследовательная националистическая и недальновидная политика государства. Этот случай интересным сделал выбранный пророссийским СМИ пример. Источник svpressa указал, что во времена СССР в Латвии вообще не было никаких проблем с демографической ситуацией, но в связи с развалом СССР ситуация стала стремительно ухудшаться.

Tаким образом проводятся параллели между временами и стабильностью СССР, которым противопоставляются независимая Латвия и ее нескончаемые проблемы, вызываемые националистами. Svpressa также без намёков даёт понять, что те люди, которых националисты теперь называют оккупантами, могли управлять государством намного эффективнее.

ФОТО: LETA

Дискредитация на международной арене

Позиции Латвии также активно ставятся под сомнение и на международном уровне. В начале этого года было опубликовано сообщение Всемирного экономического форума о международной конкурентоспособности в 2019 году (The Global Competitiveness Report 2019), где Латвия занимает 41 место. Вопреки весьма приличным показателям Латвии пророссийские СМИ взялись за дезинформацию, чтобы продемонстрировать Латвию в качестве несостоятельного государства.

Sputnik News аргументировал, что показатели Латвии являются выше среднего только в тех отраслях, где преимущество обеспечило унаследованное от великого СССР, например, железнодорожная инфраструктура, в свою очередь во всех остальных отраслях Латвия полностью и неотступно теряет свои позиции. Целью данного послания является внушить восприимчивой аудитории, что государство не только не умеет эффективно руководить, но и фактически довело ситуацию до такой степени, что становится позорным пятном для Европы.

В свою очередь, в контексте дискуссий о будущем бюджете ЕС Латвия вместе с Эстонией и Литвой изображаются вовсе не как образцы успешной интеграции и развития, а совсем наоборот – как тянущиеся в хвосте страны, для которых дотации ЕС нужны как воздух. Вдобавок, позиция Латвии была фактически интерпретирована как уничижительная, как признание несостоятельности управлять государством и обеспечить его стабильность. Как подчеркивает пророссийский портал Rubaltic.ru, подход Латвии (также как и Литвы с Эстонией) к дискуссиям о долгосрочном бюджете основывается на демонстрировании своей бедности и даже отсталости, а также активном распространении русофобии, чтобы хоть как-то оправдать существование своего государства на средства EС.

ФОТО: AFP / Scanpix

Латвия как вассальное государство?

В направленной против Латвии кампании по дезинформации лейтмотивом служит повествование, что Латвия как государство неспособно выжить при помощи собственных сил, и ей жизненно необходим "хозяин". Это следует из позиции современной России, что развал СССР является трагедией, и независимость Латвии представляет собой непредвиденный побочный результат хода исторических событий.

Согласно позиции пророссийских СМИ, во времена СССР в Латвии не было никаких существенных проблем и она была в состоянии успешно развиваться.

С распадом великой державы Латвия якобы инстинктивно была в поисках новой империи, к которой причалить, чтобы таким образом и осознать свою несостоятельность удержаться на плаву, что в конечном итоге привело Латвию ко включению в состав Европейского Союза (далее – EС) и НАТО, просто заменив одного "хозяина" на другого.

В то же самое время поиски "хозяина" в своём роде разбаловали латвийскую политическую элиту. Соблюдение чужих инструкций привело к отсутствию компетенции, в свою очередь возможность обеспечить свой статус, следуя Западу, якобы способствовало отчуждению элиты от общества. Таким образом по мнению дезинформаторов образуется замкнутый круг, так как элита отдаляется от общества и не выказывает ни малейшего интереса к обеспечению его благополучия, по сравнению со странами, в которых забота об обществе способствует обеспечению карьеры, в Латвии её якобы обеспечивает служение чужим интересам.

В конце концов так называемые российские СМИ делают вывод, что из всего этого исходит тенденция всех правительств возобновлённой Латвии падать в ноги Западу, так как это единственный способ, как избежать незавидной судьбы брошенного на произвол судьбы сироты. К тому же, используется позиция практически любого государства для иллюстрации абсолютной некомпетентности правительства, что естественным образом привело к постепенному, зато устойчивому ухудшению ситуации в государстве. Вполне понятно, что ко всему этому ещё прилагаются русофобия и ярко выраженный национализм, чтобы усилить впечатление от близорукости и некомпетентности латвийского правительства.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Мотивация дезинформаторов

Расписывание ситуации в Латвии чёрными красками является замечательным примером, иллюстрирующим тенденции реваншизма современной России с целью распространить выгодную для себя интерпретацию событий, пользующуюся спросом как во внутренней политике России, так и за её пределами.

В путинской России развал СССР воспринимается как крах, по этой причине недопустимо, что государства, восстановившие независимость (или, как считают в России, приобрели независимость), в результате распада СССР могут рассматриваться не чем иным, как только неудачей и простой случайностью.

Постоянно подчёркивая якобы присутствующие русофобию, национализм и даже возрождение фашизма, предоставляется возможность создавать иллюзию внешней опасности, представляя себя в роли жертвы.

Ко всему этому прибавляется обвинение Латвии в распространение русофобии во всём западном мире, посему Россия пользуется образом козла отпущения, который повинен в её международной изоляции. Всё это является причиной для возникновения представления о том, что весь западный мир ополчился против России совершенно безосновательно.

Эта мысль абсолютно очевидно является комичной, будь это правдой, у "несостоявшегося государства" Латвии были бы в руках бразды правления и её слушались бы все страны Западной Европы, а также США, что явно противоречило бы идее России о некомпетентности правительства Латвии.

Вопреки этому, зная о популярности российских средств массовой информации в Латвии, самым большим рынком спроса для такой дезинформации является именно местная латвийская аудитория. Представляя Латвию как несостоявшееся, неблагодарное и беспомощное маленькое государство, главным экспортом которого является русофобия, представляется возможность дискредитировать любые действия правительства, таким образом подрывая доверие государству и его потенциалу.

Используя популистские лозунги и отображая исторические события без их контекста, пророссийские масс-медиа стараются продемонстрировать, что Латвией правит некомпетентная и жаждущая наживы политическая элита, и к тому же жизнь на Западе, в том числе ЕС, не такая уж и сладкая. Всё это дополняется проведением параллелей с периодом СССР, чтобы вызвать ностальгию по устроям того времени.

Используя эти элементы воедино, Россия стремится произвести раскол в обществе страны, особенно между населением и политическими кругами. Таким образом преследуется цель существенно снизить эффективность демократии, так как она неспособна действовать полноценно, если общество не доверяет своему правительству. К тому же разделив общество, станет легче управлять в интересах другой заинтересованной силы.

В более широком контексте ложное обвинение Латвии является частью всей кампании по клевете на Запад, чтобы высветить все якобы имеющие в превеликом множестве недостатки. На сегодняшний момент это ярко демонстрируют действия России по дезинформации в контексте COVID-19, подчёркивая неспособность как государства Западной Европы, также ЕС и НАТО эффективно контролировать сложившуюся ситуацию.

Соответственно каждый шаг сопровождается идеей, что в такой ситуации помочь могут исключительно большие государства, как например, Россия, таким образом акцентируя её благожелательные намерения. Одновременно всё опять возвращается ко внутренней политике России, а именно, распространяясь о недостатках и нерешительности стран Запада, режим Путина стремится оправдать недемократическое устройство своего государства как лучшее по сравнению с либеральными демократиями стран Запада.

Mарцис Балодис, научный сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы