Пуце об АТР: депутаты могли бы остановиться на 42 самоуправлениях

Рассматривая в окончательном чтении административно-территориальную реформу (АТР), депутаты могли бы остановиться на модели 42 самоуправлений и не поддерживать образование новых краев.
С таким прогнозом на Латвийском радио выступил министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце.
В ходе рассмотрения АТР планируемое количество самоуправлений выросло с 35 до 42.
"Я не скажу, что изменения грандиозны, но они есть", - сказал Пуце.
Он по-прежнему считает, что дискуссия о реформе была достаточно широкой и качественной, в том числе проводились консультации с самоуправлениями, и все мнения были заслушаны.
Предполагается, что Сейм в окончательном чтении начнет рассматривать АТР 25 мая.
Как сообщалось, до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне. Некоторые депутаты Сейма предлагали расширить этот список, включив в него Екабпилс, Елгаву, Валмиеру и Вентспилс, но предложение не получило поддержки.
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