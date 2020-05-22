Пуце об АТР: депутаты могли бы остановиться на 42 самоуправлениях

С таким прогнозом на Латвийском радио выступил министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце.

В ходе рассмотрения АТР планируемое количество самоуправлений выросло с 35 до 42.

"Я не скажу, что изменения грандиозны, но они есть", - сказал Пуце.

Он по-прежнему считает, что дискуссия о реформе была достаточно широкой и качественной, в том числе проводились консультации с самоуправлениями, и все мнения были заслушаны.

Предполагается, что Сейм в окончательном чтении начнет рассматривать АТР 25 мая.

Как сообщалось, до сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне. Некоторые депутаты Сейма предлагали расширить этот список, включив в него Екабпилс, Елгаву, Валмиеру и Вентспилс, но предложение не получило поддержки.