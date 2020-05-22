Как сохранить дух музыкальных фестивалей в период социального дистанцирования

Местная дарк-инди-группа Pacific K решилась на смелый шаг – во время самоизоляции выпустила новый альбом Light Between Oceans*.

Участники группы убеждены: технологии, особенно в этот период, стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого музыканта и любителя музыки. А производители высокотехнологичного оборудования продолжают развивать свою продукцию, чтобы организовать собственный музыкальный фестиваль прямо у себя дома мог любой желающий.

Объявление режима чрезвычайной ситуации изменило повседневную жизнь каждого представителя творческой отрасли. Лидер группы Pacific K Кристапс Бедритис (Kristaps Bedrītis) рассказывает, что сейчас и с участниками коллектива, и со слушателями ему приходится общаться виртуально, но технологии значительно упростили этот процесс.

"Безусловно, у акустической гитары, бумаги и ручки есть свой шарм, однако распространение и передача музыки слушателям давно невозможны без технологий. Программное обеспечение для записи и обработки звука, микрофоны, а также мобильные приложения для распространения звукозаписей – без всего этого уже нельзя представить себе мир музыки", - делится размышлениями музыкант.

Круглосуточная виртуальная концертная площадка

Музыкальные фестивали для многих являются самым долгожданным событием лета, потому что это возможность не только насладиться выступлением любимых артистов, но и очно встретиться с ними.

Музыкант К. Бедритис тоже признает, что предпочитает встречаться со слушателями очно и перекинуться с ними парой фраз, но нужно приспосабливаться к сложившейся ситуации и использовать ее на благо себе и своей аудитории.

"Сейчас у нас достаточно времени, чтобы обдумать способы максимально успешного общения с нашими слушателями в виртуальной среде. Мы можем изучить привычки аудитории и проанализировать статистику страниц потокового воспроизведения музыки. Это поможет каждому музыканту подготовиться к моменту возобновления активных выступлений", - рассказывает лидер группы.

Для музыкантов страницы потокового воспроизведения музыки - это не только кладезь полезной информации о слушателях, но и виртуальная концертная площадка каждого энтузиаста музыки, где можно встретить всех любимых артистов.

"Сегодня пользователям предлагается ряд мобильных приложений, позволяющих слушать музыку где и когда угодно. Так, например, в магазине приложений Huawei AppGallery имеется приложение потокового воспроизведения музыки Deezer, где вы найдете все свои любимые песни. Музыкальные редакторы приложения с помощью умных технологий разработали интересную опцию Flow, которая определяет музыкальные вкусы пользователя и предлагает ему персонализированный список артистов и альбомов", – рассказывает руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

ФОТО: Пресс-фото

Артистом может стать каждый

Проводимое дома время подарило свободу творческого самовыражения в любимом деле и в любой идее. Кухня стала высококлассным рестораном, ванная комната – косметическим кабинетом. Почему бы не превратить гостиную в площадку собственного музыкального фестиваля?

Производители высокотехнологичного оборудования предоставляют возможность не только слушать уже написанную музыку, но и создавать и исполнять ее самим.

"Сегодня артистом может стать каждый – остается найти время для творческого процесса. Ряд мобильных приложений, доступных на платформе распространения приложений AppGallery, предлагают освоить игру на различных музыкальных инструментах, чтобы потом продемонстрировать свои навыки широкой аудитории.

К примеру, приложение Piano 2020: Piano Music keyboard является симулятором электрического синтезатора, позволяющим изучить ноты и аккорды. Пройдя цикл занятий, можно научиться играть джазовые, блюзовые, классические и другие произведения. В свою очередь, Beat Maker Pro - music maker drum pad позволяет любому желающему стать настоящим диджеем и создавать собственные звуковые дорожки, используя ряд программных эффектов", - поясняет Курсиша.

А перенести любимые приложения со старого на новый смартфон Huawei поможет приложение "Клон телефона" (Phone clone).

"Достаточно выполнить пару простых шагов - соединить оба устройства, сканировать появившийся на экране QR-код и выбрать пересылаемые данные. Вскоре устройство будет готово к использованию, чтобы слушать любимые или совершенно новые музыкальные шедевры, например новый альбом Light Between Oceans группы Pacific K", - с улыбкой добавляет Гунта Курсиша.