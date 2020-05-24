Успехи в модельном бизнесе, свой стиль и личное мнение. Она не Риз Уизерспун, она - ее дочь

Все часто сравнивают ее со знаменитой матерью, но она больше чем просто потомок звезды - это дочь Риз Уизерспун Ава Филипп. Рассказываем о ней!

Ава Элизабет Филипп (полное имя) появилась на свет 9 сентября 1999 года в браке актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа.

В отличие от своих родителей Ава не проявила интереса к актерскому мастерству. Ей пророчат будущее в другой отрасли - модельном бизнесе.

В январе 2018 года девушка дебютировала в качестве модели: она появилась на страницах издания W, представив модный бренд Rodarte с коллекцией осень-зима 2018. На ней было легкое платье нежно-розового оттенка с открытыми плечами и алыми украшениями, а также гипюровые перчатки.

В том же 2018 году Ава пополнила свое модельное портфолио новыми фотографиями, став лицом их с мамой совместного бренда.

Любовь к моде

Насколько известно, звездная дочка очень интересуется моделированием: эксперты и журналисты частенько отмечают ее чувство стиля и вкус. Даже мама Авы - Риз - признавалась, что часто обращается к дочери за советом при выборе стиля, так как та всегда в курсе последних тенденций.

Кроме того, СМИ не раз отмечали любовь Авы к смене прически. Для нее это как способ самовыражения: от легких омбре до полностью розовых волос.

Творчество и образование

Ава является студенткой Нью-Йоркского университета, но она уже успела показать себя как дизайнер: мать и дочь совместно создали коллекцию одежды.

Помимо этого, девушка серьезно занимается созданием эскизов и лепкой из глины. К тому же звездная дочка еще и увлекается фотографией и художеством: снимки можно регулярно видеть в ее профилях в соцсетях.

Тяга к прекрасному у Авы в крови: в мае 2016 года она опубликовала в Instagram снимок одной из работ своей бабушки, показав миру ее талант в изобразительном искусстве.

"Прекрасная акварель одной из моих любимых женщин эпохи Возрождения, бабушки Бетти",

- написала Ава под фото.

Собственное "я"

Несмотря на явную страсть Авы к моде и самовыражению, она не позволяет чужому мнению влиять на ее собственное. Например, девушка купила себе подержанное авто Volkswagen Jetta, поскольку отмечает, что ценит практичность, а не роскошь.

Ава не боится работы: летом 2017 года девушка устроилась на неполный рабочий день в пиццерию, где раскатывала тесто. И, стоит отметить, работа ей нравилась! А вырученные средства звездная дочь вложила в общее дело: добавила деньги к родительским - на покупку авто.

Отношения с родителями

Развод родителей в 2007 году не повлиял на ее отношение к ним.

Но стоит отметить, что с мамой они ближе. Риз очень трепетно относится к своим детям. Тут нельзя не отметить подарок матери для дочери на 18-летие, когда звезда подарила ей 18 писем. Каждое из них она писала на каждый новый год жизни ребенка.

В 2015 году в беседе с журналистами Variety папа девушки - Райан Филлипп - признался, что порой люди принимают его за брата Авы.

В свою очередь дочка не стала скрывать, что испытывает чувство неловкости от этого:

"Очень неловко, когда окружающие думают, что твой родитель - это брат".

Одно из самых ярких событий

Оно произошло c Авой 25 ноября 2017 года, и это - бал дебютанток.

Вдохновленный традициями лондонской аристократии благотворительный парижский бал дебютанток - событие мира моды. В нем принимают участие дети из известных семей от 18 до 22 лет, одетые в наряды известных дизайнеров.

На Аве в тот день было золотистое платье с кринолином в стиле барокко от Giambattista. Сопровождал девушку принц из Джайпура Махарадж Падманабх Сингх.