Регистр причин смерти: в Латвии в этом сезоне грипп унес на 60 жизней меньше

Возраст скончавшихся пациентов был от 38 до 92 лет, 14 из них были женщинами, а 12 - мужчинами.

Почти у всех из них были сопутствующие заболевания, например, хронические сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и печени, онкологические заболевания.

На прошлой неделе, как и неделей ранее, не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания гриппом.

Количество обращений пациентов в амбулаторные медучреждения в связи с другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей остается низким, в среднем составляя 252,3 случая на 100 000 жителей.

Восемь пациентов обратились к семейным врачам в связи с пневмонией.

Сокращение этих показателей SPKC связывает со введением мер предосторожности из-за вспышки Covid-19.

Как сообщалось, эпидемия гриппа в Латвии в этом году продолжалась с 11 декабря по 19 марта.