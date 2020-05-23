Ребенок погиб под гаражной дверью. Обвинение предъявлено работникам фирмы

15 мая 2016 года в Таллинне умер придавленный 123-килограммовой дверью гаража четырехлетний ребенок.

В ходе уголовного производства было установлено, что пружина растяжения гаражных ворот была сломана и у двери не было предохранителей, препятствующих падению.

По словам прокурора Лианы Хелила, речь идет о сложном расследовании.

"Прокуратура считает, что обязательства по обслуживанию были нарушены сотрудниками, которые выполняли работы по техническому обслуживанию в сентябре 2015 года, поскольку они не проверили и не заметили, оснащен ли механизм гаражных дверей защитой от падения и находится ли он в рабочем состоянии.

Поскольку они обладают техническими специальными знаниями о работе, установке и обслуживании гаражных дверей, они должны были при более внимательном и добросовестном отношении предвидеть, что, если у механизма гаражных ворот нет вовсе или сломан предохранитель от падения, такая тяжелая гаражная дверь, если пружина сломается, может упасть и это поставит под угрозу жизнь человека", - объясняет Хелила.

"Перед несчастным случаем дверь гаража вышла из строя и товарищество заказало ремонт. К сожалению, до этого случился несчастный случай с тяжкими последствиями, который забрал жизнь маленького ребенка. У двери не было предохранителя, который исключил бы ее падение", - говорит Хелила.

По оценке прокуратуры, в преступлении нельзя обвинить квартирное товарищество или его председателя, поскольку, получив информацию о том, что дверь гаража не работает, товарищество занялось организацией ее ремонта.

Двух осуществлявших работы по обслуживанию сотрудников фирмы обвиняют в причинении своими действиями смерти по неосторожности.