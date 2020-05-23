Три зарплаты: предлагают увеличить выходное пособие должностным лицам, назначенным Сеймом

Госканцелярия разработала соответствующие поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.

На данный момент закон предусматривает выплату утвержденному или назначенному Сеймом должностному лицу при уходе с должности по окончании срока полномочий выходного пособия в размере одной месячной зарплаты.

Госканцелярия подчеркивает, что выходное пособие выплачивается только с условием, что должностное лицо повторно не переизбирается на ту же должность.

Эти поправки могут коснуться госконтролера, членов совета Госконтроля, председателя и членов совета Комиссии по регулированию общественных услуг, омбудсмена, председателя, его заместителя и членов Национального совета по электронным СМИ, председателя Центральной избирательной комиссии, его заместителя, а также секретаря и членов комиссии, председателя Центральной земельной комиссии, председателя Совета высшего образования, судей Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, директора Бюро по защите Сатверсме и начальника Службы финансовой разведки.

Выходные пособия учреждения должны будут выплачивать из предоставленного им бюджета.

На данный момент законопроект находится на стадии согласования. Решение по нему еще должен принять Кабинет министров, а окончательное решение - Сейм.