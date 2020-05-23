Вс, 24.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Раъно из Ташкента, живущая в Латвии

Пандемия Covid-19: пьем и курим больше? Или нет?

ФОТО: unsplash.com

В Латвии растет число жителей, которые во время пандемии Covid-19 употребляют алкоголь больше обычного, сообщили представители сети аптек BENU aptieka, сославшись на данные проведенного компанией опроса.

Согласно результатам опроса, который был проведен в период с 30 апреля по 3 мая, 16% жителей Латвии в период чрезвычайного положения увеличили потребление алкоголя.

Во время предыдущего опроса, проведенного с 26 по 29 марта, такой ответ дали 11% жителей Латвии.

При этом 44% опрошенных заявили, что не заметили особенных изменений в количестве потребляемого алкоголя, 11% отметили, что стали потреблять меньше алкоголя, а еще 27% опрошенных заявили, что вообще не употребляют алкоголь.

23% опрошенных латвийцев отметили, что во время кризиса количество выкуриваемых ими сигарет существенно не изменилось, 6% - стали курить больше, 4% - меньше, а 65% респондентов отметили, что вообще не курят.

Опрос был проведен в сотрудничестве с компанией Gemius, и в нем принял участие 1751 житель Латвии.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ