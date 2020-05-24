У министра Ринкевича нет ни дома, ни машины. Зато есть неплохие накопления

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в прошлом году накопил 385 833, что на 41 406 евро больше, чем годом ранее. Что еще есть у нашего министра?
Согласно декларации должностного лица, 385 534 евро Ринкевич хранит в Swedbank, а 299 - в Revolut
В 2018 году накопления Ринкевича были 344 427 евро, в 2017 году - 310 102 евро, в 2016 году - 279 327 евро.
В прошлом году от Госканцелярии Ринкевич получил в качестве зарплаты 72 931 евро, еще 5075 евро ему заплатил МИД. В общей сложности доходы Ринкевича в 2019 году составили 78 640 евро, из которых 500 евро - компенсации от авиакомпания Luxair и Lufthansa.
Долгов у Ринкевича нет. Также в его собственности нет никаких недвижимых объектов и транспортных средств.
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