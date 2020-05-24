Вс, 24.05.2020
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У министра Ринкевича нет ни дома, ни машины. Зато есть неплохие накопления

Эдгар Ринкевич

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в прошлом году накопил 385 833, что на 41 406 евро больше, чем годом ранее. Что еще есть у нашего министра? 

Согласно декларации должностного лица, 385 534 евро Ринкевич хранит в Swedbank, а 299 - в Revolut

В 2018 году накопления Ринкевича были 344 427 евро, в 2017 году - 310 102 евро, в 2016 году - 279 327 евро. 

В прошлом году от Госканцелярии Ринкевич получил в качестве зарплаты 72 931 евро, еще 5075 евро ему заплатил МИД. В общей сложности доходы Ринкевича в 2019 году составили 78 640 евро, из которых 500 евро - компенсации от авиакомпания Luxair и Lufthansa. 

Долгов у Ринкевича нет. Также в его собственности нет никаких недвижимых объектов и транспортных средств. 

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