Полиция об убийстве Бункуса: "Мы знаем очень много, но нужны твердые доказательства"

Год назад начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин заявил, что расследование находится в заключительной стадии, у полиции есть представление, как убийство было запланировано и организовано, кто к нему причастен.

Но прошел еще год, а полиция не может сказать ничего нового.

Однако Гришин, который теперь является исполняющим обязанности начальника Госполиции, настроен оптимистично.

"Мы движемся вперед, нам все ясно. Для того чтобы заявить, что преступление раскрыто, нам нужно получить твердые и наглядные доказательства. Тогда сможем принять процессуальные решения в отношении конкретных людей", - сказал он.

Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что по делу об убийстве адвоката якобы кто-то задержан в Польше. Гришин это не подтвердил, но не отрицал, что в деле Бункуса, по крайней мере в отношении исполнителей, речь идет о международной организованной преступности.

Галерея: Убит Мартиньш Бункус

Напомним, администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был убит в своей машине рано утром 30 мая 2018 года около рижского Лесного кладбища. Рядом с местом преступления был найден сгоревший микроавтобус с поддельными номерами, который, скорее всего связан с убийством.

Галерея: Сожженный автобус недалеко от места убийства