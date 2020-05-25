Черной пантере - 50! Наоми Кэмпбелл показала фото со своих первых модельных проб

22 мая Наоми Кэмпбелл отметила юбилей. По такому случаю звезда поделилась архивными фото, которые дали старт ее модельному будущему.
Пока люди находятся в самоизоляции дома, все начинают разбирать архивы. Модель не стала исключением.
В прошедшую пятницу Наоми Кэмпбелл принимала поздравления - ей исполнилось 50 лет! В этот особенный день женщина поделилась важными для себя кадрами.
Как можно судить по снимкам, молодая Кэмпбелл хоть и была без опыта, однако уже позировала как профессиональная модель.
Немного о Наоми Кэмпбелл:
- она - британская супермодель, актриса и певица афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения;
- работает на подиумах с 15 лет;
- стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time;
- Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Женщину неоднократно арестовывали и вызывали в суд за оскорбления и применение физической силы в отношении своих помощников и обслуживающего персонала.
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