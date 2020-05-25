Черной пантере - 50! Наоми Кэмпбелл показала фото со своих первых модельных проб

Пока люди находятся в самоизоляции дома, все начинают разбирать архивы. Модель не стала исключением.

В прошедшую пятницу Наоми Кэмпбелл принимала поздравления - ей исполнилось 50 лет! В этот особенный день женщина поделилась важными для себя кадрами.

Как можно судить по снимкам, молодая Кэмпбелл хоть и была без опыта, однако уже позировала как профессиональная модель.

Немного о Наоми Кэмпбелл: она - британская супермодель, актриса и певица афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения;

работает на подиумах с 15 лет;

стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time;

Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Женщину неоднократно арестовывали и вызывали в суд за оскорбления и применение физической силы в отношении своих помощников и обслуживающего персонала.