Пн, 25.05.2020
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Черной пантере - 50! Наоми Кэмпбелл показала фото со своих первых модельных проб

ФОТО: instagram.com/naomi/

22 мая Наоми Кэмпбелл отметила юбилей. По такому случаю звезда поделилась архивными фото, которые дали старт ее модельному будущему.

Пока люди находятся в самоизоляции дома, все начинают разбирать архивы. Модель не стала исключением. 

В прошедшую пятницу Наоми Кэмпбелл принимала поздравления - ей исполнилось 50 лет! В этот особенный день женщина поделилась важными для себя кадрами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как можно судить по снимкам, молодая Кэмпбелл хоть и была без опыта, однако уже позировала как профессиональная модель.

Немного о Наоми Кэмпбелл:

  • она - британская супермодель, актриса и певица афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения;
  • работает на подиумах с 15 лет;
  • стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue и журнала Time;
  • Кэмпбелл за ее поведение иногда называют Черной пантерой. Женщину неоднократно арестовывали и вызывали в суд за оскорбления и применение физической силы в отношении своих помощников и обслуживающего персонала.

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