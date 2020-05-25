Пн, 25.05.2020
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Космос, кристаллы и омбре, или Какой маникюр мы будем делать летом 2020-го

ФОТО: instagram.com/packedparty/

С наступлением весны и подступающим летом нам все больше хочется перемен. Если вы пока не готовы к экспериментам с прической, то маникюр - идеальный вариант для воплощения самых смелых идей! 

В этой подборке постараемся уместить все: как варианты для любителей минимализма, так и для ценителей более смелых решений! 

Французский маникюр по-новому

(Больше вариантов - в нашей подборке тут)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Градиентный или омбре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пастельные и естественные тона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кристаллы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Космос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оттенки красного

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оттенки синего

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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