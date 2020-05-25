Космос, кристаллы и омбре, или Какой маникюр мы будем делать летом 2020-го

С наступлением весны и подступающим летом нам все больше хочется перемен. Если вы пока не готовы к экспериментам с прической, то маникюр - идеальный вариант для воплощения самых смелых идей!
В этой подборке постараемся уместить все: как варианты для любителей минимализма, так и для ценителей более смелых решений!
Французский маникюр по-новому
(Больше вариантов - в нашей подборке тут)
Градиентный или омбре
Пастельные и естественные тона
Кристаллы
Космос
Оттенки красного
Оттенки синего
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